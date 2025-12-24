„Linavos“ vadovas: lietuviški vilkikai Baltarusijoje iki šiol yra patalpinti aikštelėse

Tai E. Mikėnas trečiadienį pareiškė viešai išplatintame pranešime, reaguodamas į premjerės Ingos Ruginienės žodžius, esą nemaža dalis pasienyje anksčiau įstrigusių vilkikų jau kursuoja tarp Lietuvos ir Baltarusijos.
„Tokios informacijos vežėjai negali patvirtinti. Kas ją suteikia ministrei pirmininkei, gali atsakyti tik ji pati. Vežėjai tapę įkaitais sutinka didžiausias metų šventes nusivylę, o vakarykščiai premjerės ir susisiekimo ministro pareiškimai juos tik erzina. Akivaizdu, kad valstybės ir vežėjų nuostoliai akivaizdžiai nėra Vyriausybės prioritetų sąraše“, – pranešime cituojamas E. Mikėnas.
„Premjerė neranda laiko susitikti su vežėjais, kurie į šią situaciją pateko dėl Vyriausybės padarytų klaidų, tačiau randa laiko kviestis į susitikimus Dakaro ralio dalyvius“, – teigė jis.
LINAVA prašo ne simbolinių gestų ir ne deklaracijų, o aiškaus, oficialaus ir skaidraus sprendimo.
„Linavos“ vadovas toliau ragina Vyriausybę imtis veiksmų sugrąžinant vilkikus į Lietuvą.
„LINAVA prašo ne simbolinių gestų ir ne deklaracijų, o aiškaus, oficialaus ir skaidraus sprendimo, kuris užtikrintų visų Lietuvos vežėjams priklausančių vilkikų realų sugrąžinimą, o ne iliuziją, kad problema sprendžiama ar jau net išspręsta“, – pranešime cituojamas „Linavos“ vadovas.
Kaip skelbta, antradienį Vyriausybės vadovė teigė turinti informacijos, kad nemaža dalis vilkikų toliau dirba, kursuoja tarp Lietuvos ir Baltarusijos.
Savo ruožtu susisiekimo ministras Juras Taminskas žurnalistams antradienį tikino negalįs tokios informacijos patvirtinti. Anot jo, vežėjų asociacija „Linava“ pirmiausia turi tiksliai suskaičiuoti, kiek vilkikų yra užstrigusių Baltarusijoje, ir tuos skaičius oficialiai pateikti Vyriausybei.
Be to, pabrėžė jis, kol „Linava“ nepateiks oficialių skaičių apie Baltarusijoje užstrigusių krovininių transporto priemonių skaičių, tol kiti klausimai yra nediskutuotini.
ELTA primena, kad krizė Baltarusijos pasienyje kilo po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų, dėl to Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau visi užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Dėl situacijos pasienyje protestą prie Seimo rengė dalį vežėjų vienijanti asociacija „Linava“, Vyriausybę raginusi greičiau imtis realių veiksmų ir susigrąžinti vilkikus.
