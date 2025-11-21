„Linavos“ vadovas: tai nėra piktybinis Baltarusijos veiksmas – tvarkomi dokumentai

„(Lietuvos vilkikų neišleidimas– BNS) nėra piktybinis Baltarusijos veiksmas, jie paprasčiausiai tvarko dokumentus“, – penktadienį popiet BNS sakė asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas.
„Strigę vilkikai į Lietuvą nevažiuoja, bet gavau informacijos iš Baltarusijos pusės, kad Baltarusija, pasirodo, ruošia dokumentus, instrukcijas, kaip toliau joje galės dirbti (Lietuvos – BNS) vežėjai“, – pridūrė jis.
E. Mikėno teigimu, toks dokumentas gali atsirasti dar penktadienį, tačiau dar sunku pasakyti, kada tiksliai Baltarusijos muitinė pradės leisti išvažiuoti įstrigusius vilkikus.
Lietuvai spalio pabaigoje laikinai uždarius sieną su Baltarusija, Minskas uždraudė Lietuvos vilkikų judėjimą Baltarusijos teritorijoje. Pasak asociacijos prezidento, yra tikimybė, kad šis draudimas bus panaikintas.
„Lietuvos vežėjams buvo uždrausta važiuoti per Baltarusijos teritoriją, bet dabar yra tikimybė, kad ir tą draudimą panaikins (...). Kadangi apie tai, kad Lietuva atidaro sieną, (Vyriausybė – BNS) pranešė tą pačią dieną, Baltarusija buvo susierzinusi, kad apie tai nepranešėme prieš vieną – penkias dienas“, – aiškino E. Mikėnas.
Į Lietuvą grįžo keli krovininiai automobiliai, tačiau tai – ketvirtadienį išvykę vilkikai
„Linavos“ prezidentas sakė, kad per Medininkų pasienio punktą penktadienį įvažiavo du Lietuvos vilkikai, tuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) teigia, jog tai – ketvirtadienį iš Lietuvos išvykę krovininiai automobiliai, o Baltarusijos aikštelėse įstrigę vilkikai negrįžta.
„Pora vilkikų (į Lietuvą – BNS) įvažiavo, nežinau iš kur jie ten, bet pora vilkikų įvažiavo“, – penktadienį BNS sakė E. Mikėnas.
Pasak jo, du Lietuvos vilkikai įvažiavo per Medininkų pasienio punktą, o Lietuvos muitinės atstovai, anot E. Mikėno, patvirtino, kad ir ketvirtadienį grįžo du vilkikai.
„Tai sužinojau Muitinės departamente, nes mes šiandien turėjome 10 val. pasitarimą, tai jie patvirtino, kad ir vakar įvažiavo du (vilkikai – BNS). Vakar (ketvirtadienį – BNS) sakėme, kad pora jų įvažiavo, tačiau ta informacija nepasitvirtino, todėl tą informaciją atšaukėme, bet pasirodo, kad vis tik įvažiavo“, – BNS sakė asociacijos prezidentas.
„Neįsivaizduoju, kaip jie įvažiavo“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu VSAT atstovas Giedrius Mišutis BNS sako, kad atnaujinus pasienio punktų darbą į šalį įvažiavo du Lietuvos vilkikai ir puspriekabė, tačiau tai nėra Baltarusijoje įstrigusios transporto priemonės, o iš Lietuvos išvykusios ketvirtadienį atvėrus sieną.
„Iš tikrųjų šiandien grįžo du vilkikai su lietuviškais registracijos numeriais, bet čia yra iš tų, kurie vakar (ketvirtadienį – BNS) išvažiavo (iš Lietuvos – BNS), išsikrovė, matyt, Baltarusijoje (krovinį – BNS) ir spėjo grįžti atgal“, – teigė G. Mišutis.
Anot jo, penktadienį prieš pietus į Baltarusiją išvyko keliolika Lietuvos vilkikų, todėl jiems leidus ten iškrauti krovinius, bus sudėtingiau atskirti srautus ir stebėti, kada į Lietuvą grįš įstrigę vilkikai.
„Kai pajudės strigę vilkikai, tada jausis didesnis (pasienio punktų – BNS) apkrovimas, šiuo metu realiai jie nėra pajudėję į Lietuvą“, – sakė pasieniečių atstovas.
BNS rašė, jog premjerė Inga Ruginienė penktadienį sakė, kad jeigu situacija blogės, Lietuva neatmeta galimybės vėl uždaryti sieną neribotam laikui, o tai, kad Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų, tik įrodo, jog Minsko režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą.
Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį ragino nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žada aiškintis, kokios priežastys tai lemia.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
