„Linavos“ viceprezidentas: laukiame valdžios sprendimo

Anot jo, Lietuvai kreipusis į Baltarusijos pasienio tarnybas, kad vilkikai būtų įleisti per uždarytą Šalčininkų punktą gautas atsakymas, kad Baltarusijos pasieniečiai pasiruošę atverti šį punktą, todėl, pasak O. Tarasovo, dabar reikia Vyriausybės patvirtinimo.
„Šiandien išsiaiškinome, kad tai yra žemutinio lygio, Lydos apskrities pasienio (punkto – BNS) sutikimas, kuriuo (Baltarusijos – BNS) pasieniečiai sutinka atnaujinti visą punkto darbą. Kaip man pasakė, kamuoliukas mūsų pusėje. Po šio valdžios susitikimo (Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio penktadienį – BNS) bus priimtas sprendimas, ar Lietuva sutinka atidaryti postą“, – BNS teigė O. Tarasovas.
Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas penktadienį po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio žurnalistams kartojo, jog Baltarusijoje įstrigusiems Lietuvos ir ES vežėjų vilkikams Lietuva leidžia grįžti per Šalčininkų pasienio punktą, tačiau procesą blokuoja Baltarusijos pusė.
BNS rašė, kad Minskas kol kas neketina išleisti lietuviškų vilkikų ir jis esą neatsako už Lietuvos vienašališko sprendimo laikinai uždaryti sieną su Baltarusija neigiamas pasekmes.
Vyriausybės atstovams, be to, pažadejus padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą, O. Tarasavas sako, jog tai pradėjo veikti ir yra viena problemos sprendimo priemonių.
„Galiu pažymėti, kad apie 200 vilkikų buvo praleista per parą (per Medininkų punktą – BNS), nors įprastai per tą postą važiuodavo apie 70 vilkikų. Tai dvigubai ten paspartino tą pralaidumą“, – BNS teigė jis.
„Tačiau tai tik maža dalis tų visų sprendimų, kuriuos reikės priimti Vyriausybei, kad šitą krizę suvaldytų ir išspręstų“, – pridūrė „Linavos“ viceprezidentas.
Pasak jo, net jei būtų sudaryta galimybė Lietuvos vilkikams grįžti ir per Šalčininkų punktą, problema nebūtų galutinai išspręsta:
„Mes grąžinsim apie 1000 vilkikų ir 1000 puspriekabių, bet vis tiek Baltarusijos teritorijoj liks apie 3–4 tūkst. transporto priemonių, kurioms dabar Baltarusija neleidžia važiuoti per šalies teritoriją.“
BNS rašė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
Apie 5 tūkst. Lietuvos vežėjų transporto priemonės Baltarusijoje įstrigo po Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte.
