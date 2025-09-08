„Litgrid“ paskaičiavo, kas daugiausiai pagamino elektros energijos

„Pirmąją rudens savaitę didesnių pokyčių rinkoje nebuvo. Toliau remontuojama Estijos–Suomijos elektros jungtis ir nedidelė vėjo jėgainių gamyba lėmė panašias kainas, kaip ir prieš savaitę. Tiesa, praėjusią savaitę fiksavome mažiausią hidroelektrinių gamybą šiemet – vos 7 GWh, perpus mažiau nei įprasta. Taip nutiko dėl remonto darbų Kauno hidroelektrinėje“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strategijos departamento vadovas Paulius Kozlovas.
„Litgrid“ duomenimis, elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 1 proc., o vietos elektrinės šalyje užtikrino 64 proc. elektros energijos suvartojimo. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 131 GWh elektros energijos – 16 proc. mažiau nei prieš savaitę.
Praėjusią savaitę saulės jėgainės gamino 37 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, šiluminės elektrinės – 32 proc., vėjo elektrinės – 21 proc., hidroelektrinės – 6 proc., o kitos elektrinės – 4 procentų.
Pagal importo ir (ar) eksporto santykį, 41 proc. šalies elektros energijos poreikio buvo importuoti. Bendras importo kiekis augo 8 proc. Diferencijuojant šalies importą, 80 proc. iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 13 proc. iš Lenkijos, o likę 8 proc. iš Latvijos.
Praėjusią savaitę eksporto srautai iš Lietuvos mažėjo 45 proc. – 65 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Latviją, 24 proc. į Lenkiją, o likę 11 proc. į Skandinaviją.
