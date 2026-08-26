Maltiečiai pradeda kampaniją „Drąsiau į gyvenimą“: telkia paramą vaikų dienos centrams

Kampanijos metu surinktos lėšos bus skiriamos maltiečių vaikų dienos centrų ir jaunimo erdvių išlaikymui, specialistų konsultacijoms, maitinimui bei vaikų užimtumui.
„Centrus lanko ir vaikai su specialiaisiais poreikiais ar sutrikimais, o tokiems reikia ypatingo dėmesio, pritaikytų patalpų ir kompetentingų darbuotojų. Kita vertus, vaikams iš sunkių šeimų vieniems namuose pamokų pasiruošti ar papildomai ugdytis nėra galimybių“, – teigiama maltiečių pranešime.
Maltiečių pagalbos vaikams tinklas šiuo metu sudaro 15 vaikų dienos centrų, paauglių dienos namai Kaune, atvira jaunimo erdvė Vyžuonose, Utenos rajone, ir palydėjimo į savarankišką gyvenimą paslaugos vyresniems jaunuoliams Kaune, Marijampolėje ir Telšiuose.
Šiemet maltiečiai taip pat atidarė tris naujus vaikų dienos centrus Prienuose, Telšiuose ir Šiluvoje.
Maltiečių atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 211 dienos centrus lankančių vaikų tėvų, atskleidė, kad 88,6 proc. jų pastebėjo teigiamus vaikų pokyčius. 94 proc. vaikų centrą lanko noriai, o 96,2 proc. tėvų teigė, kad vaikai centruose yra fiziškai ir emociškai saugūs.
Paaukoti galima trumpuoju numeriu 1495 (5 eurai), o didesnę sumą – prisijungus prie maltiečių programos „Drąsiau į gyvenimą“.
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