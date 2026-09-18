Mažieji moduliniai branduoliniai reaktoriai – nuo 2038-ųjų

Kaip penktadienį skelbia ministerija, politinis sprendimas dėl to galėtų būti priimtas jau 2028 metų pirmąjį pusmetį.
Energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis Vienoje vykusios 70-osios Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Generalinės konferencijos metu susitiko su JAV Energetikos departamento Branduolinės energetikos biuro bei bendrovių „NuScale“, „X-energy“, „TerraPower“ ir „Holtec“ atstovais.
Pokalbiuose daugiausia dėmesio skirta šalių bendradarbiavimui branduolinės energetikos srityje ir galimiems MMR projektų įgyvendinimo Lietuvoje modeliams.
„Dabar siekiame pereiti prie detalesnių diskusijų su technologijų vystytojais, kurios leistų išsamiau įvertinti galimus bendradarbiavimo ir MMR projektų įgyvendinimo modelius Lietuvoje“, – pranešime teigė G. Gorbačevskis.
Susitikimuose su JAV MMR technologijų vystytojais aptarta, kokios informacijos Lietuvai reikėtų tolesniems vertinimams, įskaitant modelius, finansavimo galimybes, licencijavimą, terminus ir galimą rizikų pasidalijimą.
Rugsėjo pradžioje skelbta, kad Mindaugo Sinkevičiaus Ministrų kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomene dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. – Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta iki 2028-ųjų pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios technologijos galimybių vertinimą.
Ministras Lukas Savickas anksčiau BNS sakė, kad Lietuva suinteresuota šių reaktorių integravimu į energetikos sistemą, o ar tai įmanoma, paaiškės „technologijai judant link komercinės praktikos“.
Nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės (IAE) vadovas Linas Baužys BNS yra sakęs, kad Lietuva nusprendusi statyti mažuosius branduolinius reaktorius turėtų atsistoti į ilgą norinčiųjų eilę. Anot jo, branduolinė energetika ateityje Lietuvai būtų naudinga, tačiau sprendimai dėl jos nebus skuboti.
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