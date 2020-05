Mikroįmonėms jau paskirstyta beveik 37 mln. eurų subsidijų

„Dedame visas pastangas, kad parama įmones pasiektų kuo greičiau. Vien per pirmadienį beveik 10 tūkst. įmonių paskirstyta arti 26 mln. eurų subsidijų. Pinigai per Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą įmones turėtų pasiekti per vieną darbo dieną“, – sako laikinai ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas einantis energetikos ministras Žygimanas Vačiūnas.

Bendrovės paramos gali kreiptis nuo gegužės 12 dienos, ji išmokama per tris dienas. Kvietimai įmonėms bus siunčiami iki gruodžio 1 dienos arba kol bus paskirstyta visa numatyta subsidijų suma – 100 mln. eurų.

Subsidiją pagal pareiškėjo 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM) apskaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Išmokų dydis priklauso nuo praėjusiais metais sumokėtų mokesčių – jei sumokėta iki 1 tūkst. eurų GPM, subsidija sieks 500 eurų, nuo 1 iki 2 tūkst. eurų GPM – 1 tūkst. eurų, jei daugiau – pusę sumokėto GPM.

Norinčios gauti paramą įmonės turi atitikti kelis kriterijus: jose privalo dirbti ne daugiau kaip devyni žmonės, jos turi būti įtrauktos į VMI sudarytą nuo karantino nukentėjusių įmonių sąrašą, negali būti bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus.

Priemonės įgyvendinimą administruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, priemonę įgyvendina VMI ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Mokėjimus vykdo Finansų ministerijai pavaldus Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.