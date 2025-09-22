 Ministerija spalį skelbs papildomą kvietimą gyventojams: skiriama 7,6 mln. eurų parama

2025-09-22 09:44
ELTOS inf.

Spalio mėnesį bus skelbiamas papildomas 7,6 mln. eurų kvietimas elektros kaupiklius norintiems įsirengti gaminantiems gyventojams, pranešė Energetikos ministerija.

Pasak jos, paraiškas galės teikti tik tie gyventojai, kurie įsirengė kaupimo įrenginį ir kreipėsi į įmonę „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl įsirengtų elektros energijos kaupimo įrenginių nuosavybės ribų aktų atnaujinimo iki šių metų rugsėjo 22 dienos.

„Sieksime, kad dar vieno kvietimo sąlygos būtų palankios tiems žmonėms, kurie įsirengė elektros energijos kaupimo įrenginius, bet nespėjo pasinaudoti rugpjūčio 19 d. kvietimu“, – pranešime sakė laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pasak ministerijos, šiuo metu planuojamas kvietimas bus paskutinis šiais metais.

Kiek anksčiau ministerija pranešė šių metų spalį skirsianti  5,4 mln. eurų paramą saulės elektrinėms kartu su elektros energijos kaupikliais.

Pasak jos, kvietimas bus skirtas gyventojams, norintiems įsirengti ne mažesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę ir ne mažesnį nei 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinąja generuoti į tinklą galia.

Šiame etape parama galės pasinaudoti apie 1 tūkst. namų ūkių.

