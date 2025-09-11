Ministerija skelbia kvietimą gyventojams: šiam projektui skirs 5,4 mln. eurų

Pasak jos, kvietimas bus skirtas gyventojams, norintiems įsirengti ne mažesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę ir ne mažesnį nei 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinąja generuoti į tinklą galia.
„Ši nauja priemonė tinka visiems, tačiau labiausiai subalansuota tiems gyventojams, kurie siekė įsirengti saulės elektrinę, kreipėsi į ESO ir gavo technines sąlygas su tinklų rekonstrukcija. Tokiu būdu sprendžiame įsisenėjusią problemą, kai gyventojai negalėdavo įsirengti saulės elektrinės, nes gaudavo tūkstantines sąskaitas saulės elektrinės prijungimui“, – pranešime tvirtino laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Bendras paramos dydis vienam pareiškėjui, įsirengusiam 5 kW saulės elektrinę su 10 kWh ličio geležies fosfato kaupimo technologija, sieks 5 012 eurų.
Ministerija pažymi, kad dotacija nebus skiriama, jeigu gyventojas įsirengs mažesnės galios saulės elektrinę ar mažesnės talpos elektros energijos kaupimo įrenginį. Parama taip pat nebus teikiama tiems, kurie anksčiau jau gavo dotaciją tam pačiam elektros vartojimo objektui saulės elektrinei ar elektros energijos kaupimo įrenginiui, išskyrus atvejus, kai ji buvo skirta nutolusių saulės elektrinių parkų įrengtajai galiai įsigyti.
Šiame etape parama galės pasinaudoti apie 1 tūkst. namų ūkių.
