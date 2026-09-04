Ministras rengia priemones kovai su šešėliu: iš anksto nenorime išgąsdinti

„Artimiausiu metu pateiksim įstatymo projektą, kuriame detaliai numatysim šituos dalykus (šešėlio mažinimo planą – BNS)“, – po susitikimo su šalies prezidentu penktadienį sakė T. Valys.
Pasak jo, netinkamai mokesčius mokantys verslai galėtų būti viešinami, taip pat būtų keičiamas tokių įmonių teisinis statusas.
„Jie gali būti paviešinami kaip turintys galimų nemokestinių priemonių. Taipogi gali keistis jų teisinis statusas. Bet nesinori per daug nugąsdinti ir sukelt panikos, nes norime išgryninti galutinai tas formuluotes, kad jos nekeltų abejonių ir be reikalo neišgąsdintų sąžiningai mokančių mokesčius“, – sakė T. Valys.
„Statuso pakeitimas duomenų bazėse galėtų jau padėti apsispręsti kai kurioms įmonėms priimti tam tikrus veiksmus, kurie mums nebekeltų abejonių dėl mokesčių galimo vengimo. Bet mes atskirą teisės akto projektą pateiksime dar iki kito mėnesio vidurio“, – teigė jis.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius po susitikimo žurnalistams teigė, kad ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmones ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius.
T. Valio teigimu, yra identifikuoti sektoriai, kuriuose šešėlis didžiausias, be to, dėmesys bus skiriamas elektroninei ir tarptautinei prekybai. Jis neįvardijo konkrečių sektorių, tačiau naujasis Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis yra sakęs, kad didesnis šešėlis yra prekyboje, statyboje, turizme, apdirbamojoje pramonėje.
Pasak finansų ministro, sparčiau kovojant su šešėliu kartu norima kuo labiau palengvinti mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti „savanoriško mokesčių mokėjimo kultūrą“.
„Nėra kažkoks masinis nusiteikimas bausti į priekį, bet būtent noras labiau per šitas priemones skatinti sąžiningai mokančius mokesčius ir tokiu būdu pasiekti rezultatą“, – pabrėžė T. Valys.
Pastaraisiais dešimtmečiais visos Vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį, tikimasi, papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo.
Trečiadienį jis pareiškė, kad „reikia kovoti su šešėliu“, nes grynaisiais pinigais atsiskaitoma įvairiose srityse ir jų cirkuliacija yra pakankamai didelė.
M. Endrijaitis liepos pabaigoje teigė, kad viena pagrindinių jo veiklos krypčių bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Jis žadėjo kasmet analizuoti šešėliui jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterines bendroves.
BNS rašė, kad VMI pastarąjį dešimtmetį pradėjus taikyti naujas šešėlio mažinimo priemones, PVM atotrūkis šalyje mažėjo maždaug perpus. Remiantis Europos Komisijos prognozėmis, 2024-ųjų PVM atotrūkis sieks 13,2 proc., kai 2015 metais jis siekė 26,9 procento.
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