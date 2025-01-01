Ministras: sutarėme sulėtinti akcizų didinimą

„Mūsų (Vyriausybės – BNS) programoje iš tiesų yra ta nuostata, kad akcizo dyzelinui augimas būtų arba sustabdytas, arba šiek tiek prilėtintas. Turbūt tas augimas bus šiek tiek prilėtintas“, – ketvirtadienį Seime po koalicijos tarybos posėdžio sakė Kristupas Vaitiekūnas.
„Taip“, – teigė jis, paklaustas, ar valdančiosios partijos sutaria sulėtinti akcizų didinimą.
Vyriausybė yra linkusi kitąmet anksčiau numatytą dyzelino akcizo didinimą atidėti 2027 metams. Ministras interviu BNS kiek anksčiau sakė, kad jo nedidinant valstybė prarastų apie 100 mln. eurų pajamų.
Tuo metu transporto ir degalinių verslas trečiadienį paragino valdžią dyzelino akcizą mažinti nuo 52 iki 44 centų už litrą, kad jis būtų konkurencingesnis su kitomis šalimis bei vežėjai vėl piltųsi degalus Lietuvoje, o ne Lenkijoje.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį sakė, kad tiek sumažinti šį mokestį kurui būtų sudėtinga, tačiau Vyriausybė linkusi tartis dėl pauzės keliant akcizą.
Vis dėlto siekiant papildomų įplaukų į biudžetą nuo kitų metų siūloma kiek didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholio akcizus.
Pasak K. Vaitiekūno, dabar rūkalų kainos Lietuvoje nėra mažiausios, tačiau kai kurie gaminiai pigesni nei Lenkijoje ar Latvijoje, tad „akcizų augimo tempas kitais metais išlieka“.
„Labai daug erdvės dar labiau greitinti brangimo šiuo metu nematau, bet, be abejo, galima prie to klausimo bet kada sugrįžti. Matant poreikį, matant kaimynų veiksmus galbūt galima kai kurių tabako ir alkoholio prekių akcizą šiek tiek padidinti“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo ministras.
Siekiant spartesnio krašto apsaugos stiprinimo, pernai vasarą praėjusios kadencijos Seimas priėmė Valstybės gynybos fondo steigimą reglamentuojantį įstatymą, kuriame, be kita ko, buvo numatytas spartesnis akcizų tabakui ir alkoholiui didinimas 2025–2027 metais.
