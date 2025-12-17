Ministrė: ši „Sodros“ skaičiuoklė padės gyventojams apsispręsti

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad skaičiuoklė padės kaupiantiesiems matyti, kiek pinigų jie yra įmokėję patys, koks yra valstybės įnašas ir investicinis prieaugis.
„Šiandien pristatome prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklę, kuri, labai tikimės, palengvins kiekvienam gyventojui apsisprendimą prieš priimant galutinį sprendimą likti antroje pakopoje, kuri, jau ne kartą esu minėjusi, tapo lankstesnė, patogesnė gyventojui“, – trečiadienį spaudos konferencijoje sakė J. Zailskienė.
„Žinoma, mes labai tikimės, kad gyventojai labai atsakingai įsivertins savo situaciją ir prieš priimant sprendimą pasikalbės su specialistais“, – pridūrė ji.
Pasak ministerijos, skaičiuoklėje pateikiama prognozė, sudaryta remiantis asmens duomenimis ir patikimų šaltinių ekonominėmis projekcijomis, todėl leidžia kiekvienam matyti ir įsivertinti savo finansinės ateities perspektyvas.
„Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vadovė Daiva Gerulytė pabrėžia, kad skaičiuoklėje matoma suma yra prognozuojama ir tik orientacinė, todėl atgauta suma gali skirtis nuo matomos dabar.
„Dabar jūs tos sumos nematote, todėl kad pensijų fondų vieneto vertė keičiasi kiekvieną dieną (...). Per ketvirtį surinkti prašymai bus vykdomi pasibaigus ketvirčiui ir tą dieną kokios rinkoje kainos bus, tokiomis kainomis ir bus konvertuoti vienetai į pinigus ir padalinti „Sodrai“ ir gyventojui“, – žurnalistams sakė D. Gerulytė.
Naudojantis skaičiuokle „Sodros“ atstovė pataria pirmiausia prisijungti prie savo „Sodros“ paskyros, kur galima rasti daugiau informacijos.
„Pati prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklė veikia jau nuo 2019-ųjų, tačiau šiemet mes atnaujinome jos dizainą, kad jis būtų lengviau suprantamas, lengviau interpretuojamas (...), pačią skaičiuoklę papildėme nauju scenarijumi – „noriu pasitraukti iš kaupimo“, – aiškino D. Gerulytė.
Anot ministerijos, skaičiuoklė vertina žmogaus gimimo datą ir lytį, darbo užmokestį ir stažą ir sukauptus „Sodros“ taškus, dalyvavimą antros pakopos pensijų kaupime. Taip pat įvertinamos investicijų grąžos prielaidos, atsižvelgiama į jų indeksavimo principus ir gyvenimo ciklo fondų investavimo strategiją.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Tadas Gudaitis sako, kad prieš priimant sprendimą pasitraukti iš fondo reikėtų atidžiai pasiskaičiuoti ir įsivertinti savo finansines galimybes ateityje.
„Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tos pasekmės sprendimo yra ilgalaikės (...). Matome pateiktoje skaičiuoklėje, kad sukauptos sumos kaupiant ar nekaupiant senatvės pensijai tikrai skiriasi. Taip pat tos išskaičiuotos sumos (valstybės įnašo, kuris nebus grąžintas – BNS), jeigu gyventojas norės atsiimti, tikrai gali būti didelės, jos gali siekti apie 30 procentų, kiekvienas atvejis yra individualus“, – teigė T. Gudaitis.
Pasak jo, nuo kitų metų taip pat bus atnaujinamas kvietimas kaupti antroje pakopoje, o tai daryti yra patogu ir paprasta – žmogui nereikia nieko papildomai daryti, o kaupimą skatina ir valstybės paskata.
„Ką matome, kad valstybės paskata didėja, kitais metais jau siekia apie 400 eurų per metus. Todėl tiems, kas kaupia, tai tikrai yra solidus priedas prie žmogaus mokamų įmokų. Ir „Sodros“ pateikta skaičiuoklė rodo, kad kaupiant papildomai žmonių pensija sulaukus senatvės bus didesnė. Drįsčiau teigti, kad tas skirtumas yra pakankamai ženklus“, – sakė T. Gudaitis.
Ministrė J. Zailskienė teigė, kad iš šiuo metu pensijų kaupime dalyvaujančių 1,42 mln. asmenų, Lietuvos banko prognozėmis, 2026-2027 metus pasitrauks po maždaug 20 proc. kaupiančiųjų.
Be to, nuo sausio 1 dienos nuo 10,8 tūkst. iki 16,8 tūkst. eurų didės minimali privalomo anuiteto riba.
„Iki 16 785 eurų sukaupę gyventojai sulaukę pensijos galės atsiimti visą sumą, o tie, kurie bus sukaupę daugiau, turės galimybę sudaryti anuitetą, bet turės galimybę tuo pačiu pasiimti 25 proc. savo pinigų ir juos išsigryninti“, – sakė J. Zailskienė.
Ministerijos teigimu, skaičiuoklė parodo prognozuojamą „Sodros“ pensiją, galimą anuitetą, pensijos padidėjimą, jei žmogus pasitrauktų iš kaupimo ir jam būtų priskirti papildomi apskaitos vienetai, būsimos pensijos santykį su prognozuojamu darbo užmokesčiu.
Skaičiuoklę rasti galima „Sodros“ interneto puslapyje.
