Rūkas: 2025-uosius pensijų fondai baigė pelningai – kiek augo jų valdomas turtas?

„Metus pensijų fondai užbaigė pelningai, beveik dvigubai lenkdami infliaciją, kuri pernai siekė apie 3,2 proc.“ – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Rūkas.
Šį išankstinį 3,2 proc. dydžio infliacijos įvertį skelbė Valstybės duomenų agentūra.
LIPFA duomenimis, pernai pensijų fonduose gyventojų sukaupta suma iš viso išaugo daugiau nei 16,3 proc. ir pasiekė 10,6 mlrd. eurų – po trečdalį šios sumos sudaro „Sodros“ dalis ir prisidėjimas valstybės subsidija.
Per 2025-uosius antrosios pensijų pakopos dalyviams fondai iš investicijų uždirbo 618 mln. eurų – tiek iš viso padidėjo antroje pakopoje kaupiančių asmenų turtas.
Tuo metu bendras nuo 2004 m. pensijų fondų uždirbtas pelnas praėjusių metų pabaigoje viršijo 4 mlrd. eurų, atskaičius visus mokesčius.
„Taip pat artėja prie milijardo eurų dalyviams išmokėtos lėšos“, – teigė LIPFA vadovas.
Iš viso, skaičiuojant nuo 2019 m., kai ankstesnius antros pakopos fondus pakeitė gyvenimo ciklo fondai, per septynerius metus iki 2025 m. pabaigos jie yra sugeneravę teigiamą 86,6 proc. investicinę grąžą.
„Pensijų fondų grąžos viršija lūkestį, kuris demonstruojamas skaičiuoklėse per tuos septynerius metus“, – tikino LIPFA vadovas.
Asociacijos duomenimis, praėjusių metų pabaigoje vidutinis antros pakopos pensijų fondų dalyvis buvo sukaupęs apie 7,3 tūkst. eurų, iš kurių maždaug 2,6 tūkst. eurų sudarė investicijų grąža.
Per 2025 metus vidutinė kaupiančiojo investicinė grąža siekė 432 eurus.
Analizuojant pagal amžiaus grupes, pernai geriausią rezultatą demonstravo 37–50 m. amžiaus grupės fondai „Pensija 1982–1988“ ir „Pensija 1975–1981“, iš viso fiksuotas 6,8 proc. augimas.
Prasčiausias rezultatas fiksuotas konservatyviame „Turto išsaugojimo fonde“ – augimas siekė 3,5 proc.
LIPFA duomenimis, nuo 2019 m. konservatyviausio investavimo – „Turto išsaugojimo fonde“ – sukauptas turtas yra padidėjęs beveik penktadaliu – 17,7 proc.
Per tą patį laikotarpį trijų fondų – „Pensija 1975–1981“, „Pensija 1982–1988“ bei „Pensija 1989–1995“ – dalyviai savo turtą yra padvigubinę – atitinkamai 106,3 proc., 104,7 proc. ir 102,4 proc.
Tuo metu dabartinių 23–29 metų amžiaus grupės fondo „Pensija 1996-2002“ dalyvių turto investicinė grąža siekė 98,8 proc.
Šiemet taip pat įsigaliojo pensijų reforma, kai iš antros pakopos per nustatytą dviejų metų „langą“ pasitraukę gyventojai be mokesčių gali atsiimti savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį.
Už valstybės prisidėjimo dalį – „Sodros“ įmokas ir valstybės subsidiją – bus įskaičiuojami papildomi pensijų apskaitos vienetai į „Sodrą“ – t. y. ši dalis bus perkelta į pirmos pakopos pensiją.
Kaip skelbė ELTA, papildomai pensiją antroje pakopoje kaupiantys gyventojai iš jos gali laisvai trauktis nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.
Nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo arba išsiimti dalį lėšų – vieną kartą iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėjo žmogus), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,4 mln. žmonių.
