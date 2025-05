Nauji euro banknotai jau pakeliui: kas keisis?

– Šiuo metu rinkoje yra dviejų pavyzdžių eurų kupiūros: vieni banknotai išleisti 2002 m., kiti pradėti leisti 2013 m. Dar po kelerių metų turėsime trečiąją seriją. Kodėl reikia keisti banknotus?

– Tai – natūralus procesas. Pagal nustatytą tvarką kas tam tikrą laiką Europos Centrinis Bankas (ECB) keičia banknotus. Viena priežasčių – apsisaugoti nuo banknotų padirbinėjimo. Padirbinėtojai nuolat tobulėja, norint juos aplenkti, kuriami nauji banknotai, naujos apsaugos priemonės.

– Kas siūlo, kokie objektai turėtų būti pavaizduoti ant banknotų, ir kas nuspręs, kas iš tiesų bus atspausdinta ant naujų eurų kupiūrų?

– Sudėtingas klausimas. ECB nori atstovauti visai Europai. Vadinasi, sprendžia Europos visuomenė. 2021 m. visose ES šalyse pradėtos apklausos, įtraukiant visų amžiaus grupių atstovus, kokius simbolius žmonės norėtų matyti ant banknotų. Iš pradžių atrinkti septyni motyvai, o dabar galiausiai turime du pagrindinius, kurie galimai ir atsidurs ant banknotų.

– Ar visi banknotai bus atnaujinti? Galbūt bus ir Lietuvos motyvų?

– Viena iš temų, kurios atsispindės ant banknotų, – upės ir paukščiai. Vienas numanomų simbolių yra gandras – Lietuvai artimas paukštis. Kita tema – Europos kultūros dizaino motyvas. Tai bus žmonės, darę įtaką ir Lietuvai, ir visai Europai.

– Kada turėsime naujas kupiūras?

– Šiemet prasidės konkursas, kviečiantis visus Europos menininkus pasiūlyti dizainą. Visų šalių žmonės balsuos renkant laimėtoją. Tikimasi, kad 2026 m. jau bus patvirtintas galutinis dizainas, o tuomet reikės kelerių metų, kol banknotai bus paleisti į apyvartą. Tikėkimės, kad naująsias kupiūras pamatysime 2028 m.

– Taigi, septyneri metai nuo proceso pradžios. Kodėl jis toks ilgas?

– Eurų banknotai yra labai svarbus simbolis visai Europai. Tai apčiuopiamas, matomas mūsų vienybės ženklas. Dėl to į procesą žiūrima labai rimtai. Be to, dalyvauti turi visos ES šalys, visi centriniai bankai, stengiamasi įtraukti visuomenę. Bet visa tai leidžia tikėtis, kad rezultatas bus puikus.

– Senosios kupiūros liks galioti tol, kol susidėvės ir bus pakeičiamos? Jų nereikės nešti nei į banką, nei kažkaip registruoti, nei kažką kito daryti?

– Tikrai taip. Kaip ir minėjote, yra pirmoji ir antroji serija, pirmąja irgi dar visiškai legaliai atsiskaitoma. Lygiai taip pat turėtų būti ir su trečiąja. Visos serijos bus paraleliai naudojamos, tiesiog pamažu nyks pirmosios serijos ir daugės trečiosios.

– O kaip su monetomis? Vienoje pusėje, reverse, yra skaičius, kitoje, averse, įvairūs simboliai. Ar jie taip pat keičiami?

– Kiekviena šalis gali pasikeisti savo nacionalinį simbolį, mes turime Vytį. Naujai į ES įstojusios šalys pasirenka savo simbolį. Bendroji pusė vienoda visoje ES. Žinoma, jei yra poreikis, ji irgi gali būti keičiama. Anksčiau Europos žemėlapis buvo mažesnis, bet kai prisijungė daugiau šalių, jis padidėjo, įtraukiant ir Lietuvą. Tikėtina, kad ateityje ši pusė vėl kažkiek keisis. Tačiau metalas yra atsparesnė medžiaga, tad banknotus pakeisti svarbiau.