Nausėda su Zelenskiu aptarė dvišalį bendradarbiavimą

„Pokalbio metu šalies vadovas pakartojo, kad Lietuva tvirtai rems Ukrainą, suteikdama karines, politines ir humanitarines priemones, bei patvirtino ryžtą toliau stiprinti dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje“, – rašoma Prezidentūros pranešime.
Pasak jo, G. Nausėda pokalbio metu pabrėžė, kad, kaip ir praėjusiais metais, Lietuva išlaikys metinį įsipareigojimą skirti Ukrainai 0,25 proc. BVP karinei paramai.
Prezidentūros teigimu, šiemet Lietuva jau suteikė 132 mln. eurų karinės pagalbos.
Skelbiama, kad valstybių vadovai taip pat aptarė Ukrainos energetinį saugumą ir dujų tiekimo Ukrainai užtikrinimą.
G. Nausėda pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi sprendimų, kurie užtikrintų nuolatinį suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą Ukrainai per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą.
Šalių vadovai aptarė ir Ukrainos narystės ES klausimą.
„Prezidentas akcentavo, kad Lietuva siekia kuo daugiau apčiuopiamos pažangos dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų iki šių metų pabaigos“, – rašoma pranešime.
Pasak G. Nausėdos, jo inicijuota tikslinė Ukrainos narystės ES data – 2030 metai – yra Lietuvos prioritetas, dėl kurio šalis aktyviai dirba tiek ES lygiu su kitomis valstybėmis narėmis, tiek dvišaliu pagrindu bei su pirmininkaujančia ES šalimi Danija.
