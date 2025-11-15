Neoficialiame vežėjų proteste – lašiniai, kava ir balionai

Į Vilniaus centrą suvažiavo keliolika balionais papuoštų vilkikų. Šalia jų – staliukas su kava ir lašiniais. Čia susirinkę transporto įmonių vadovai protestu to nevadina, sako, kad atvyko vienas kito paguosti ir prašo tik vieno – atidaryti sieną.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Valdžia jau dvi savaites nesugeba išspręsti susidariusios krizės. Nepateikia mums jokios informacijos, kada bus išspręsta, kokiais būdais išspręsta“, – aiškino „Koldlitos“ akcininkas Ignas Motiejūnas.
Šie vilkikai – be priekabų, o tai simbolizuoja nedarbą: priekabos įstrigusios Baltarusijoje.
Atvirai pasakysiu – net nežinau, kas ten vyksta ir kokie ten dalyviai susirinkę.
Vežėjai pyksta – siena su Baltarusija buvo uždaryta be perspėjimo.
„Pralaidumas sienos yra itin mažas Lietuvos. Vilkikai yra išvažiavę gerokai seniau. Signalai prasidėjo vėliau, tai mums net nebuvo šansų sugrįžti su tais vilkikais atgal“, – teigė I. Motiejūnas.
„Linava“ supranta bendruomenės nusivylimą, tačiau ragina protestų neorganizuoti.
„Nenorime siūbuoti laivo, šiuo metu reikia ramybės. Vyksta teigiami ženklai link derybų. Labai laukiame rezultatų, bet tikrai neplanavome ir neplanuojame jokių akcijų“, – teigė E. Mikėnas.
Derybos dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų turėjo įvykti pirmadienį, tačiau Minskas pasiūlė jas atidėti iki antradienio.
„Tai jau teigiama žinia, kad kažkas turėtų prasidėti, nes pradinis etapas buvo labai žiaurus“, – sakė E. Mikėnas.
Paveiks visiškai neigiamai, katastrofiškai.
Lenkai pasienio postus su Baltarusija atidaro jau pirmadienį. Vežėjai įsitikinę, kad tai smogs Lietuvos logistikai – neva visi kroviniai nusės Lenkijos terminaluose.
„Paveiks visiškai neigiamai, katastrofiškai. Manau, kad čia nusiris bankrotų banga, kadangi neturėsime darbo, nes esame išmetami kaip vežėjai iš rinkos“, – teigė transporto įmonės vadovas Gintaras Žukas.
Baltarusijoje įstrigę apie tūkstantis Lietuvos vilkikų. Lietuva prašė jiems atidaryti evakuacinį koridorių, bet Minskas net kelis kartus atsisakė. Be to, premjerė tikina, kad dirbdami Baltarusijoje vežėjai turėjo įvertinti galimas rizikas bei joms pasiruošti.
„Turiu pabrėžti, kad Baltarusija nėra šalis, į kurią važiuojame. Čia yra tiesiog tranzitinė šalis, per kurią važiuojame“, – sakė „Sontransos“ vadovas Kšištof Songin.
„Baltarusijos teritorija, kaip ir Lietuvos teritorija, buvo tam tikra tranzitinė šalis, jungianti Aziją ir Europą. Norėtume atkreipti dėmesį, kad vežėjai nėra kažkokie blogiečiai – jie paprasčiausiai teikia paslaugą“, – pabrėžė G. Žukas.
Lietuvos vilkikų vairuotojai, siekdami spausti valdžią, anksčiau grasino blokuoti pagrindinius kelius, bet to atsisakė.
„Ne, neplanuojame. Pasikalbėjome tarpusavyje, kad nenorime sudrumsti gyvenimų, nenorime sukelti nepatogumų kitiems“, – teigė K. Songin.
Dėl leidžiamų kontrabandinių balionų siena su Baltarusija uždaryta iki gruodžio mėnesio.
(be temos)