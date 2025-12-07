Nepritraukiant naujų, būtina saugoti esamas investicijas

„Jei nepritraukiama naujų, ar išlaikome senus? Matant mokesčių reformas, kai keliami mokesčiai ir akcizai, varžomos veiklos, kaunamasi su privačiu verslu mokslo, sveikatos ir finansų srityse, kyla abejonių, ar mūsų siekiai pritraukti ir išlaikyti verslus Lietuvoje yra nuoseklūs“, – sako M. Dubnikovas.
Mykolo Romerio universiteto mokslininkai paviešino tyrimą apie tai, kaip verslo vertės samprata turi apimti visą ekonominę grandinę. Buvo vertinama, kaip pritrauktos investicijos ilguoju periodu veikia verslo poveikį nacionalinei ekonomikai – apimant tiesioginį, netiesioginį ir sukeltą poveikį.
Tyrime vertintas vienas iš pirmųjų ilgalaikių stambių investicijų Lietuvoje pavyzdžių „Philip Morris International“ (PMI). Tyrėjai apskaičiavo, kad bendras ekonominis „Philip Morris Lietuva“ (PML) ir PMI įnašas 2023 m. siekė 863,3 mln. eurų ir prilygo 1,48 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP). PML valdomame tabako fabrike Klaipėdoje pagaminta produkcija sudarė daugiau negu šeštadalį (17,5 proc.) šios apskrities eksporto.
„Šiam verslui teko 10,1 proc. visų sumokėtų akcizų ir 1 proc. visoje šalyje surinkto pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o tais pačiais metais įmonė sukūrė 2 153 darbo vietas“, – sako M. Dubnikovas.
„Užsienio investicijos – ne vien naujų investicijų pritraukimas, bet ir esamų išlaikymas. Mokesčių sistemos korektūros, kontrabandos valdymas ir užkardymas, legalios veiklos konkurencija su šešėline ekonomika turėtų būti prioritetas išlaikant svarbius ekonominius vienetus jau esamoje struktūroje“, – įsitikinęs jis.
„Tyrimas rodo, kad vienas didesnis objektas, į kurį per jo egzistavimo periodą buvo investuota daug pinigų, yra ne mažiau svarbus nei būsimi nauji, – teigia M. Dubnikovas. – Nuo veiklos pradžios iki 2022 m. pabaigos PMI į savo gamyklą Klaipėdoje iš viso investavo 362 mln. eurų, o svarba regioninėms investicijoms dar didesnė – 2023 m. PMI investicijos į PML viršijo bendrą TUI Klaipėdoje sumą […]. Nacionaliniu lygmeniu 28 mln. eurų vertės PMI gamybos investicijos sudarė 1,6 proc. visų TUI Lietuvoje.“
