Nuo kitų metų šios išmokos priklausys ir studijuojantiems tėvams

2025-12-18 12:27
Lukas Juozapaitis (BNS)

Seimas ketvirtadienį sutiko išplėsti vaiko priežiūros kompensacijų gavėjų ratą – išmokos bus mokamos ir vaikus auginantiems tėvams, kai vienas jų mokosi.

 

Šios kompensacijos mokamos už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kurį prižiūri auklė.

Parlamentas ketvirtadienį priėmė tokias Išmokų vaikams įstatymo pataisas.

Nuo 2026-ųjų birželio kompensacija bus skiriama ir tuo atveju, kai vienas iš kartu gyvenančių vaiko tėvų ar globėjų dirba ar verčiasi savarankiška veikla, o kitas mokosi pagal nuolatinių studijų ar profesinio mokymo programą.

Pasak pataisų iniciatorės Aušrinės Norkienės, dabar išmoką gali gauti tik šeimos, kuriose abu tėvai dirba, o tokia tvarka yra diskriminuojanti.

„Tai sukuria nelygybę, nes studijuojančios šeimos taip pat patiria realias vaiko priežiūros išlaidas, tačiau netenka paramos“, – teigiama pataisų aiškinamajame rašte.

Išmoka kitąmet sieks 384,8 euro, o ją papildomai turėtų gauti apie 80–100 šeimų. Skaičiuojama, kad tam reikės apie 0,44 mln. eurų biudžeto lėšų.

