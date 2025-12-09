Nuo kitų metų už kiekvieną gimusį vaiką – didesnė išmoka

Už šios išmokos padidinimą antradienį balsavo 107 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš ir nesusilaikė.
Pagal priimtą Išmokų vaikams įstatymo pakeitimą, kiekvienam gimusiam vaikui bus skiriama 14 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio vienkartinė išmoka.
Šiuo metu nustatyta 11 BSI dydžio vienkartinė išmoka.
Kadangi BSI dabar yra 70 eurų, išmoka siekia 770 eurų.
Priimtas padidinimas pradės galioti kitų metų birželį.
Planuojama, kad nuo kitų metų didės ir BSI, todėl vienkartinė išmoka turėtų siekti 1036 eurus.
Šį pakeitimą dar 2022 metais registravo tuomet opozicijoje dirbęs socialdemokratas Gintautas Paluckas.
Jo teigimu, dabartinė valstybės demografinė politika reikalauja pokyčių, o esami įstatymai, kuriais formuojama pagalba šeimoms – peržiūros, kad atitiktų šiandienos realybę.
Naujausi komentarai