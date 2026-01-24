Padidėjus lengvatiniam PVM brangsta keleivinio transporto bilietai

Keleivių vežimo bendrovės „Kautra“ vadovas Linas Skardžiukas teigė, kad kito pasirinkimo nebuvo. Nuo sausio padidėjus lengvatiniam PVM tarifui nuo 9 iki 12 proc., teko kelti bilietų kainas maždaug 5 procentais.
„Vilnius–Kaunas buvo 9,60 euro, šiandien – 10 eurų. Kaunas–Klaipėda buvo 22 eurai, dabar – 23 eurai“, – LRT televizijai sakė jis.
Anot Panevėžio autobusų parko vadovo Arnoldo Gražio, kainos jų klientams dar nesikeitė, tačiau jis sako, kad tai neišvengiamas sprendimas. Kiek kils bilietų kainos, bus nuspręsta įvertinus sausio rezultatus.
Pasak keleivių vežėjų, ne tik pasikeitęs PVM tarifas, bet ir nuo sausio didėję akcizai degalams bei poreikis kelti darbuotojų atlyginimus lėmė bilietų brangimą.
Tuo metu ekonomistai neatmeta, kad vis daugiau gyventojų dar persės į automobilius.
