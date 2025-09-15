 Pasiektas „Dronatono“ tikslas: surinkta įspūdinga suma

Pasiektas „Dronatono“ tikslas: surinkta įspūdinga suma

2025-09-15 10:27
ELTOS inf.

Vasaros viduryje startavusi nevyriausybinės organizacijos „Blue/Yellow“ inicijuota kampanija „Dronatonas“ surinko 1 mln. eurų Ukrainai skirtiems dronams ir jų priedams.

Pasiektas „Dronatono“ tikslas: surinkta įspūdinga suma / Freepik.com nuotr.

Per keletą mėnesių suriktos lėšos bus skirtos FPV, žvalgybiniams, naktinės žvalgybos, logistikos bei ilgojo nuotolio dronams, jų valdymo sistemoms ir priedams įsigyti bei pristatyti į fronto linijas.

„Kiekvienas šis dronas yra ne tik Ukrainos karių saugumas – tai ir mūsų visų saugumo garantas. Stipresnė Ukraina – saugesnė Lietuva ir Europa. Mūsų misija yra padėti ukrainiečiams kovoje su agresoriumi, bet kartu mes investuojame ir į Lietuvos saugumą – kuo ilgiau Ukraina laikysis, tuo mažiau realių grėsmių patirsime mes“, – pranešime sakė organizacijos direktorė Laura Paukštė.

Pasak organizacijos, prie „Dronatono“ prisijungė tūkstančiai pavienių žmonių, įmonių ir bendruomenių.

Per visą savo veiklos laikotarpį „Blue/Yellow“ Ukrainai jau pristatė daugiau kaip 5 tūkst. dronų ir kitą gyvybiškai svarbią įrangą. 

Rūtenis
Visi rinko milijoną turkiškiems BAIRACHTAR, bet deja, fronte jis pasirodė itin ir pažeidžiamas ir beveik nenaudingas, taip, kad savo tikslų kaip ir nepasiekė, nors moralinė pagalba kenčiančiai Ukrainai buvo be diskusijų. Manau, kad Ukraina, net ir žiauriai nukraujavusi, vis tiek laimės šį Tėvynės karą.
