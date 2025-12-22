 Paskaičiavo, kiek per metus išaugo natūralaus pieno kaina

2025-12-22 12:50
ELTOS inf.

Per vienuolika šių metų mėnesių vidutinė superkamo natūralaus pieno kaina Lietuvoje siekė 509,6 euro už toną – 19 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, pranešė Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC).

Paskaičiavo, kiek per metus išaugo natūralaus pieno kaina / Freepik.com nuotr.

Skelbiama, kad šį lapkritį Lietuvoje buvo supirkta 5,44 proc. daugiau pieno nei pernai – iš viso 109,42 tūkst. tonų.

ŽŪDC duomenimis, ūkininkams už žalio natūralaus riebumo pieną paskutinį šių metų rudens mėnesį mokėta 474,19 euro už toną arba 3,7 proc. mažiau nei spalį.

Tuo metu stambiems pieno ūkiams, parduodantiems daugiau nei 40 tonų pieno per mėnesį, kaina sumažėjo 4,27 proc. iki 506,34 euro. Skaičiuojama, kad iš tokių ūkių lapkritį buvo gauta per 68 proc. viso Lietuvoje iš ūkių patiekto natūralaus riebumo pieno kiekio.

Europos Komisijos duomenimis, per vienuolika šių metų mėnesių vidutinė pieno supirkimo kaina Europos Sąjungoje siekė 529,9 euro už toną – 10,7 proc. daugiau nei pernai.

Vidutinė Bendrijos ūkininkų gaunama pieno kaina šiemet yra ketvirtadaliu didesnė nei pastarųjų 5 metų vidurkis.

