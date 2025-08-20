Pieno supirkimo kaina gerokai išaugo

Stambiems pieno gamintojams supirkimo įmonės šią liepą mokėjo vidutiniškai 532,68 eurus už toną – 29,4 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu.
Stambiaisiais žaliavos tiekėjais Lietuvoje laikomi tie, kurie parduoda daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį. Tokie tiekėjai šią liepą pardavė 64 proc. visos šalyje supirktos pieno žaliavos.
Per metus pieno supirkimo dalis iš stambiųjų gamintojų išaugo 3 proc.
2025 m. liepos mėnesį Lietuvoje buvo supirkta 131,47 tūkst. tonų žaliavinio pieno, tai yra 2,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
