Paskirtasis finansų ministras: dėl mokesčių užsidaryti durų negalime

„Vyriausybės programoje yra tik įsipareigota neįvesti naujų mokesčių – mokesčių didinimo kelias nėra visiškai uždarytas, bet šiuo metu neturime tikslo dar labiau didinti mokesčių“, – portalui „15min“ teigė jis.
K. Vaitiekūno teigimu, mokesčiai galėtų būti peržiūrėti dėl geopolitinės situacijos ir galimų pasaulinės ekonomikos sukrėtimų.
„Negalime užsidaryti durų parašydami, kad nebekeisime nieko mokesčių sistemoje, nes dabartinėje dinamiškoje ir vis kaistančioje geopolitinėje situacijoje negali savęs apriboti – negali atmesti incidentų, įvykių ar pasaulinės ekonomikos sistemos sukrėtimų“, – sakė jis.
Anot paskirtojo ministro, kitų metų biudžeto deficitas sieks 3 proc. BVP.
„Kol turime tokį poreikį gynybai, mažesnis deficitas būtų sunkiai pasiekiamas, jei norėtume išlaikyti bent panašų visų kitų sričių finansavimo augimą“, – komentavo K. Vaitiekūnas.
Jis skaičiuoja, kad kitais metais bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 3 proc., atlyginimai – apie 7 proc., minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) – apie 11 proc.
„Nenoriu prisišnekėti, bet manau, kad dauguma socialinių išmokų bus didinamos, tik dėl tempo yra klausimų, reikia žiūrėti giliau. Bet aš manau, kad kitų metų biudžetas, nepaisant didžiulio iššūkio, atspindės ekonominę šalies raidą“, – teigė paskirtasis ministras.
BNS rašė, kad naujiems valdantiesiems šiemet įgyvendinus mokestinę pertvarką, paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės Vyriausybė žada nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankus. Žadama kuriam laikui stabdyti dyzelino akcizų tarifų kėlimą.
Šios kadencijos Seimas vasarą priėmė mokesčių pakeitimus – keitė gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir pridėtinės vertės apmokestinimą, įvedė vadinamuosius cukraus ir draudimo mokesčius bei pakėlė pelno mokesčio tarifą.
Daugelis iš padidintų mokesčių gaunamų valstybės biudžeto lėšų bus skiriamos gynybai.
Verslas jau kurį laiką prašė po įgyvendintos reformos nebedidinti mokesčių, tą žadėjo ir valdantieji.
Be to, žadama dėti ypatingas pastangas, kad būtų užkirstas kelias pridėtinės vertės mokesčio grobstymui, ir griežtinti atsakomybę už šešėlinę veiklą.
I. Ruginienės Vyriausybės programoje taip pat atsisakoma pažado sumažinti pridėtinės vertės mokestį šviežioms daržovėms bei vaisiams.
