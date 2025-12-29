Patvirtino atnaujintą prijungimo prie elektros tinklų įkainių metodiką: kas keisis

Anot VERT, pakeitimai numato, kad nebuitiniams elektros tinklų naudotojams, jeigu nuo galios suteikimo yra praėję daugiau nei 3 metai arba 10 metų, atsižvelgiant į vartotojo kategoriją ir prijungimo sąlygas, leistinos naudoti galios mažinimo paslauga bus teikiama nemokamai.
Teigiama, kad ši tvarka bus taikoma nebuitiniams vartotojams, įskaitant gaminančius vartotojus, energijos kaupimo įrenginių naudotojus bei gamintojus.
„Dalis vartotojų faktiškai nenaudoja visos jiems suteiktos galios, tačiau jos sumažinimas iki šiol neretai buvo susijęs su papildomomis išlaidomis. Metodikos pakeitimai leidžia šią problemą spręsti paprasčiau ir be papildomų kaštų“, – sako VERT pirmininkas Renatas Pocius.
VERT rašo, kad pakeitimas skatins elektros tinklų naudotojus racionaliai įvertinti galios poreikį, sudarys galimybes efektyviau išnaudoti elektros tinklus ir sumažinti papildomų investicijų į tinklų plėtrą poreikį.
Metodikos pakeitimais taip pat aiškiau reglamentuota įmokų apskaičiavimo tvarka, kai leistina naudoti galia mažinama pakartotinai, nustatant aiškesnį nuostatų taikymą, teigia Taryba.
Atnaujinta Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d.
