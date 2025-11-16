Perspėja: greiti sprendimai gali brangiai kainuoti

Senjorai sako, kad su pensija gyvenimas nesibaigia – atsiranda daug pomėgių, norų ir tikslų.
„Mėgstu skaityti knygas, einu į teatrą, koncertus. Net, kiek įmanoma, keliauju. Žinoma, kad norisi daugiau“, – sakė vilnietė Virginija.
Jau kitais metais žmonės galės teikti prašymus atsiimti antroje pensijų pakopoje sukauptus pinigus.
„Iki 85 metų galbūt ir negyvensiu. Man dabar reikalingi tie pinigai, nes kol sveika, galiu juos kažkur panaudoti, pavyzdžiui, pakeliauti“, – kalbėjo senjorė.
Dalis vyresnių žmonių net nežino, kad į reformos traukinį dar spės įšokti. „Sodros“ duomenimis, tokių – net 11 tūkst.
Nors pinigus senjorai jau gauna kaip dalį pensijos, tačiau sutartis galės nutraukti.
„Po sausio 1 d. bus galimybė nutraukti sutartis ir atsiimti likusią dalį“, – teigė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Tiesa, ekspertai perspėja, kad greiti sprendimai pensininkams gali brangiai kainuoti. Esą atsiėmus sukauptus pinigus – pensija sumažės.
Jie nesuskaičiavę, emocijų vadovaujami, pasiims tuos pinigus ir išleis. Tuomet liks tik „Sodros“ pensija.
Atsiimti bus galima tik savo, į antrąją pensijų pakopą sumokėtas įmokas ir investicinį prieaugį. Tačiau ekspertai ragina pasiskaičiuoti, kokia dalis jau buvo išmokėta kartu su pensija.
„Jei kelis metus esate pasirašę sutartį, natūralu, kad dalis pinigų jau išmokėta“, – tvirtino J. Zailskienė.
Bus atskaičiuojama ne tik išnaudota savų pinigų dalis, bet ir 1,5 proc. valstybės įnašo. Jo atsiimti žmonės negalės.
„Lėšos bus konvertuotos į pensijų apskaitos vienetus, todėl žmogus gaus daugiau vienetų. Dėl to jo individuali pensijos dalis padidės“, – pasakojo „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
Anot T. Gudaičio, priedas gali būti nedidelis, nes viskas priklauso nuo sukauptos sumos. Pavyzdžiui, apie 2 tūkst. eurų paversti į apskaitos vienetą, pensiją didina maždaug 7 eurais.
„Jei vieno vidutinio atlyginimo gavėjas yra sukaupęs apie 17 tūkst., jis atsiims apie 11-12 tūkst. eurų. O apie 5-6 tūkst. eurų bus išskaičiuoti“, – aiškino jis.
Skaičiuojant pagal vidutinį atlyginimą, valstybė prie papildomo pensijų kaupimo prisideda apie 30 proc. Visa kita yra paties gavėjo pinigai, todėl juos atsiėmus, papildoma dalis prie pensijos mažėtų net apie 70 proc.
Štai vilnietė Virginija teigė, kad jos sukaupta suma siekė iki 10 tūkst. eurų.
„Dabar gaunu labai mažą dalį iš to, nes pinigai padalinti 20 metų po apie 50 eurų. Net nežinau, kam tada kaupti“, – teigė moteris.
„Tegu žmonės panaudoja, kol gali. Vieni panaudos, kiti gal praloš“, – komentavo gatvėje pakalbinta senjorė.
„Mano pinigai, ką noriu, tą darau“, – sakė pašnekovė.
Apklausos rodo, kad vos tik reforma įsigalios, pinigus galimai atsiims daugiau nei pusė kaupiančiųjų.
„Kuomet žmonės pamatys realius skaičius, manau, sprendimai bus pamatuoti. Tačiau raginu neskubėti ir įvertinti situaciją“, – tikino „Swedbank investicijų valdymo“ direktorius.
Tiesa, jau gruodį turėtų pasirodyti speciali skaičiuoklė.
„Padės palyginti, pamodeliuoti situaciją, t. y. kokio dydžio būtų senatvės pensija, jei žmogus rinktųsi likti kaupime. Be to, koks būtų pensijos dydis, jei jis iš kaupimo pasitrauktų iš karto“, – tvirtino M. Kozič.
Prašymus dėl pinigų iš antros pakopos atsiėmimo bus galima teikti jau nuo sausio. O atgauti sukauptas lėšas gyventojai galės nuo balandžio mėnesio.
