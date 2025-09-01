 Pradėta platinti 12-oji gynybos obligacijų emisija

Pradėta platinti 12-oji gynybos obligacijų emisija

2025-09-01 10:48
ELTOS inf.

Pradėta platinti 12-oji gynybos obligacijų, kurių įsigyti gali verslas ir gyventojai, emisija, pirmadienį pranešė Finansų ministerija.

Pradėta platinti 12-oji gynybos obligacijų emisija
Pradėta platinti 12-oji gynybos obligacijų emisija / Freepik.com nuotr.

Už naująją vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.

Emisija platinama iki rugsėjo 15 d., išperkama – 2026 m. rugsėjo 16 d., obligacijų įsigyti galima per bankus SEB ir „Swedbank“.

Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per vienuolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 110 mln. eurų.

Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.

Šiuo metu Lietuvos gynybos finansavimui skiriama dalis siekia virš 3,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Šiame straipsnyje:
gynybos obligacijos
platinti obligacijas
obligacijų emisija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų