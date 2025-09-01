Pradėta platinti 12-oji gynybos obligacijų emisija

Už naująją vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.
Emisija platinama iki rugsėjo 15 d., išperkama – 2026 m. rugsėjo 16 d., obligacijų įsigyti galima per bankus SEB ir „Swedbank“.
Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per vienuolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 110 mln. eurų.
Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.
Šiuo metu Lietuvos gynybos finansavimui skiriama dalis siekia virš 3,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
