Pradedama platinti 13-oji gynybos obligacijų emisija

Obligacijos bus platinamos spalio 6-20 dienomis, o išperkamos – kitų metų spalio 21 dieną. Už vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metų palūkanų.
Fiziniai ir juridiniai asmenys gynybos obligacijų gali įsigyti „Swedbank“ arba SEB interneto banke, taip pat SEB padaliniuose.
Pernai spalį pradėjus šių obligacijų platinimą iki šiol jų įsigyta už 129 mln. eurų.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti – valstybė skolinasi iš žmonių ir verslo pigiau, nei rinkose, o pastarieji tokiu būdu prisideda prie šalies gynybos finansavimo.
