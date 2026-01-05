 Pradėta platinti 16-oji gynybos obligacijų emisija

Pradėta platinti 16-oji gynybos obligacijų emisija

2026-01-05 10:39
ELTOS inf.

Pradėta platinti 16-oji gynybos obligacijų, kurių įsigyti gali verslas ir gyventojai, emisija, pirmadienį pranešė Finansų ministerija.

Pradėta platinti 16-oji gynybos obligacijų emisija
Pradėta platinti 16-oji gynybos obligacijų emisija / Freepik.com nuotr.

Emisija bus platinama iki sausio 19 d., o išperkama – 2027 m. sausio 20 d. Už šią naują vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.

Gynybos obligacijų galima įsigyti per šiuo metu veikiančius platintojus – „Swedbank“, SEB ir „Orion Securities“.

Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per penkiolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 216,7 mln. eurų.

Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.

Šiame straipsnyje:
obligacijos
platinti emisiją
gynybos obligacijos
emisija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų