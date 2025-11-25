Prezidentūra – atvira kompromisui dėl „Sodros“ biudžeto perviršio

„Koks bus konkretus procentinis dydis – ar 20 procentų, ar šiek tiek mažiau – tai yra kompromiso klausimas. Bet svarbiausia yra įtvirtinti grindis – kiek mažiausiai perviršio turėtų būt naudojama pensijų indeksavimui“, – Žinių radijui antradienį sakė V. Augustinavičius.
„Visada reikia ieškoti kompromiso, nes naudos gavėjas galutinis yra gyventojas, žmogus. Jeigu nebus kompromiso, nebus jokių sprendimų“, – pabrėžė jis.
Prezidentūra kiek anksčiau rudenį Seimui sėkmingai pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato. Dabar dėl pasiūlymo laukiama Vyriausybės išvados.
Anot V. Augustinavičiaus, būtina nustatyti minimalią ribą, kiek „Sodros“ perviršio numatyti pensijoms indeksuoti, nes dabar tam panaudojama per mažai šio fondo pertekliaus lėšų.
„Paskutinius kelerius metus šita nuostata silpnai labai veikė, nes būdavo tik keli procentai iš perviršio panaudojama. Įtvirtinus grindis, jos galios visiems būsimiems biudžetams nuo 2027 metų į ateitį. Visada pensijos šiek tiek bus labiau indeksuojamos, jeigu „Sodroje“ yra perviršis“, – kalbėjo V. Augustinavičius.
K. Vaitiekūnas interviu BNS anksčiau yra sakęs, jog svarstant prezidento teiktas pataisas galima būtų rasti kompromisą, leisiantį pensijų didinimui privalomai skirti mažiau „Sodros“ perviršio.
Jis taip pat teigė skeptiškai vertinantis šią Prezidentūros idėją, nes tai sumažintų fiskalinę erdvę valstybės biudžete.
Ministro teigimu, kitais metais pensijų didinimui naudojama apie 11 proc. „Sodros“ biudžeto pertekliaus. Pasak V. Augustinavičiaus, tai rodo, kad Prezidentūros siūlomos pataisos „de facto“ jau veikia.
BNS rašė, kad Vyriausybė siūlo kitąmet pensijas didinti daugiau nei 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
Prezidentas teigia, kad pensijas sparčiau reikia didinti dėl vis dar aukšto senjorų skurdo lygio.
„Sodros“ biudžeto perteklius leidžia kaupti „Sodros“ rezervą, skirtą pasiruošimui kritinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.
