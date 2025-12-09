Priimtas „Sodros“ biudžetas

Parlamentas galutiniame balsavime priėmė tokias Valstybės socialinių fondų biudžetų 2026 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas.
Vidutinė pensija kitąmet augs 12 proc. iki 750 eurų ir sudarys 47 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (iki mokesčių). Turintiems būtinąjį stažą pensijos didės 12,5 proc. iki 810 eurų, arba 51,1 proc. vidutinės algos.
Vyriausybė tikina, jog kitąmet pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisomis suvienodinama visų savarankiškai dirbančiųjų įmokų bazė – ji bus skaičiuojama nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų. Tai palies apie 6 tūkst. gyventojų, į „Sodros“ biudžetą bus papildomai surenkama apie 7 mln. eurų per metus.
Parlamentas prieš galutinį balsavimą atmetė valdančiųjų „valstiečių“ siūlymą įmokų bazės nedidinti ir toliau jas skaičiuoti nuo 50 proc. pajamų. Idėjos autoriai argumentavo, jog tai apsaugotų menininkus ir kitus smulkius individualiai dirbančius žmones nuo per didelės įmokų naštos.
Socialdemokrato Algirdo Syso teigimu, mokėdami didesnes įmokas gyventojai labiau prisidės prie jų pensijų ateityje: „ar pensijos Lietuvoje tokios didelės, kad gali kažkas nemokėti, o po to kiti už juos mokėti?“
Liberalė Edita Rudelienė savo ruožtu tikino, jog įmokų didinimas skatins daugiau individualiai dirbančių asmenų verstis nelegaliai siekiant išvengti papildomų išlaidų.
„Su „Sodros“ biudžetu didinamos įmokos savarankiškai dirbantiems žmonėms, mažosioms bendrijoms, menininkams – tiems, kurie kuria pridėtinę vertę, susikuria sau darbo vietą“, – posėdyje sakė E. Rudelienė.
Numatoma, kad „Sodros“ biudžeto pajamos 2026-aisiais augs 15,3 proc. iki 10,252 mlrd. eurų, o išlaidos – 10,9 proc. iki 8,788 mlrd. eurų, iš kurių pensijoms – 6,9 mlrd. eurų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad 2026-aisiais Lietuvoje pensininkų bus 640 tūkst. – apie 7 tūkst. žmonių daugiau nei šiemet.
Prognozuojama, kad vidutiniškai senatvės pensininkų 2026 m. bus 640 tūkst. žmonių ir padidės 1,11 proc. arba 7 tūkst. žmonių.
Pensijų indeksavimo koeficientas sieks 1,0987 (9,87 proc.) – tiek bus indeksuojama tiek bendroji, tiek individualioji dalys, tam skiriant 615 mln. eurų. Be to, numatoma dar 90 mln. eurų papildomam individualios dalies indeksavimui.
Vidutinės senatvės pensijos ir šalies darbo užmokesčio santykis bus 47,4 proc. – 2 procentiniais punktais didesnis nei šiais metais.
Vidutinis senatvės pensininkų skaičius 2026 metais sieks apie 640 tūkst. – 1,1 proc. (7 tūkst.) daugiau nei šiemet.
Skaičiuojama, kad ligos socialinio draudimo išlaidos kitąmet sieks 64,7 mln. eurų – 7,5 proc. (45 mln. eurų) daugiau nei 2025 metais, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos – 488 mln. eurų – 7,1 proc. daugiau (32,2 mln. eurų), nedarbo draudimo – 521,4 mln. eurų – 0,2 proc. (1,3 mln. eurų) daugiau, o vidutinė nedarbo išmoka padidės 4,4 proc. iki 545 eurų.
Asignavimai iš valstybės biudžeto lėšų bendrajai pensijos daliai kompensuoti sieks 3,822 mlrd. eurų.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 40 proc. dalyvių. 2026 metų metų pabaigoje „Sodros“ rezervinio fondo lėšos sieks 3,783 mlrd. eurų.
