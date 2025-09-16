Prezidentūra dėl sankcijų Baltarusijai: įsivertinkime, iš kurios grotų pusės tu žiūri į tą pasaulį

Kita vertus, jis pabrėžė, kad šis sprendimas neliečia Lietuvos, nes tebegalioja Europos Sąjungos (ES) taikomos sankcijos.
„Šiuo atveju ta informacija, kad gali taip būti, ji buvo erdvėje“, – Žinių radijui antradienį sakė Frederikas Jansonas.
„Supraskime, kad JAV, kai priima savo sprendimus, tai jos jau informuoja visus iš karto, o ne po vieną atrinktus (partnerius – BNS)“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė BNS, iš Baltarusijos kalėjimų ketvirtadienį paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
Tiesa, ne visi išlaisvintieji paliko Baltarusiją, vienas baltarusių opozicijos lyderių Mykola Statkevičius pasienyje atsisakė išvykti. Baltarusių opozicija mano, kad jis vėl buvo įkalintas.
Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą. Tačiau JAV ketvirtadienį panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“.
„JAV apie mainus nekalba, kalba apie netiesioginius mainus, sakykime, gera valia už gerą valią“, – aiškino šalies vadovo patarėjas.
„Dėl to, kad Amerika vienas ar kitas sankcijas palengvina, tai yra visiškai suverenus Amerikos sprendimas. Jis niekaip neliečia Lietuvos. Iš esmės mūsų santykiai su Baltarusija remiasi ne Amerikos sankcijomis, o ES sankcijomis, ir jos niekuo nekinta“, – kalbėjo F. Jansonas.
Po kalinių paleidimo dalis politikos stebėtojų kritiškai įvertino sprendimą atlaisvinti sankcijas „Belavia“, pabrėžę, kad tokiu būdu jos atlaisvinamos ir Rusijai, daugiau nei trejus metus puolančiai Ukrainą.
„Žmogiškai labai sudėtinga vertinti tokias situacijas. Kai tu sėdi šiltai Vilniuje ant sofos ir tiesiog mąstai apie pasaulio gėrį ir blogį, tai turi gal vieną nuomonę, jeigu tu esi nuteistas pasėdėti Baltarusijos kalėjime iki 2035 metų, tai tai, ką ten ant sofos vadina mainais, tau atrodo kaip tavo gyvybės išgelbėjimas. Tai šitą irgi įsivertinkime, iš kurios grotos pusės tu žiūri į tą pasaulį“, – kalbėjo šalies vadovo patarėjas.
F. Jansonas pakartojo, kad derantis dėl tolesnio kalinių išlaisvinimo nekalbama apie baltarusiškų trąšų tranzito atnaujinimą.
„Tai šiuo atveju niekas, mano žiniomis, iš Lietuvos nereikalauja atnaujinti trąšų tranzito“, – teigė prezidento atstovas.
