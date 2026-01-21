 Žiniasklaida: Andriukaitis mano, kad Lietuva galėtų atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą

2026-01-21 17:10
ELTOS inf.

Europarlamentaras, socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis mano, kad Lietuva galėtų vežti baltarusiškas trąšas per Lietuvą ir mainais tartis dėl galimybės per Baltarusiją į Klaipėdos uostą gabenti Ukrainos birius krovinius, skelbia portalas Lrt.lt.

Vytenis Andriukaitis
Vytenis Andriukaitis / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

„Tikrai taip. Dabar klausimas, ar Lietuva galėtų vežti grūdus iš Ukrainos per Klaipėdą?“, – interviu portalui teigė jis, paklaustas, ar Lietuva galėtų vežti baltarusiškas trąšas.

„Taip, galime pririšti Baltarusijos problematiką, kad padėtume Ukrainai“, – sakė europarlamentaras, perklaustas, ar mano, jog reikėtų baltarusiškas trąšas vežti per Klaipėdą ir susitarti, kad mainais Ukraina galėtų savo birius krovinius į uostamiestį gabenti per Baltarusiją.

ELTA primena, kad praėjusių metų gruodžio viduryje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.

Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo Aliaksandras Lukašenka.

