Matulionio teigimu Lietuva nėra sulaukusi JAV prašymo atnaujinti šį tranzitą

„Galiu iškart pasakyti, kad mes nesulaukėme tokių paklausimų. Tai yra Amerikos sprendimas ir kaip jis toliau bus įgyvendinamas, mes nežinome“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Kita vertus, Europos Sąjungos sankcijos veikia, vasario 28 dieną bus svarstymas dėl tų sankcijų pratęsimo. Mes situaciją stebime, žiūrime ir, jeigu kas nors dramatiškai keistųsi, tai turėtume atitinkamai koreguoti ir savo laikyseną“, – tęsė jis.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodžio viduryje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo Aliaksandras Lukašenka.
Naujausi komentarai