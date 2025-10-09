Projektas dėl vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo išimtas iš Seimo darbotvarkės

„Yra prašymas išimti Tabako ir tabako gaminių kontrolės įstatymą“, – per sueigą pranešė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Prašymo argumentų jis nenurodė, seniūnų sueiga prašymui pritarė.
Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių prekybos įmonių asociacija trečiadienį išplatino kreipimąsi į Seimo narius, ragindama nepritarti įstatymo pataisų.
Pasak jos, elektroninės cigaretės yra akcizinė prekė, todėl jas uždraudus nebus surinkta planuojamų akcizo pajamų, kurių dalis skirta Gynybos fondui finansuoti – kitais metais jo numatoma gauti daugiau nei 157 mln. eurų, o 2027 metais– apie 173 mln. eurų.
„Siūlymas uždrausti vienkartines elektronines cigaretes tiesiogiai prieštarauja šiam mokesčių ir gynybos politikos tikslui. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti realų akcizo surinkimo poveikį biudžetui“, – teigiama asociacijos laiške.
Be to, asociacijos teigimu, nėra atliktas pataisų poveikio valstybės biudžetui vertinimas.
Pasak projekto iniciatorių, pataisomis siekiama mažinti tokių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą tarp jaunimo, mažinti jų žalą aplinkai.
„Lengvai naudojamos ir visur socialiniuose tinkluose reklamuojamos vienkartinės elektroninės cigaretės yra patrauklios ir dėl mažos kainos. Penkis ar šešis eurus kainuojanti vienkartinė elektroninė cigaretė yra perpus pigesnė už 20 cigarečių pakelį“, – aiškinamajame rašte teigia pataisų iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas.
Anot jo, Europos kovos su rūkymu organizacija tokias cigaretes su ličio baterija vadina „ekologine katastrofa“, nes jos prilygsta 300 įprastų cigarečių ir dažniausiai išmetamos per penkias dienas nuo jų įsigijimo.
Parlamentaro pateiktais apklausos duomenimis, mažiausiai kartą gyvenime elektronines cigaretes vartojo 51,2 proc. respondentų, o per pastarąsias 30 dienų iki apklausos – 19,2 procento.
Projektą priėmus įstatyme atsirastų „vienkartinių elektroninių cigarečių“ sąvoka.
Belgija pirmoji Europos Sąjungoje nuo šių metų uždraudė prekybą tokiomis cigaretėmis, jos pėdomis pasekė Prancūzija. Didžioji Britanija, Airija, Vokietija, Naujoji Zelandija svarsto tai padaryti.
Tuo metu asociacija tikina, jog Pasaulio banko ir EBPO duomenys rodo, kad absoliutūs draudimai nepašalina paklausos, o ją perkelia į nelegalią rinką.
„Nelegali prekyba reiškia, kad nebus renkamas akcizas, augs kontrabandos mastai, bus sunkiau užtikrinti produktų saugumą ir kokybę, o šešėlinėje rinkoje esantys gaminiai bus lengviau prieinami nepilnamečiams“, – rašoma jos laiške Seimo nariams.
E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose.
Naujausi komentarai