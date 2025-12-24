Renkantis šias žuvis, šventės atsieis brangiau

Plačiau šia tema komentavo „Rūkyti unguriai“ direktorius Rimantas Ramaška.
– Žemės ūkio duomenų centro skaičiavimu, šventinis žuvies krepšelis per penkerius metus brango: anksčiau puspenkto kilogramo žuvies kainavo 26 eurus, dabar – apie 35 eurus. Kokias kainų tendencijas pastebi Halės turgaus prekybininkai?
– Labiausiai per pastaruosius penkerius metus pabrango skumbrė – jos kaina išaugo beveik dvigubai. Jei anksčiau rūkyta skumbrė kainavo apie aštuonis eurus, dabar – apie septyniolika–aštuoniolika eurų. Ungurių kaina liko panaši, starkis pabrango keliais eurais, lašiša iš Farerų salų ir karpis kainuoja panašiai kaip anksčiau.
– O kaip keitėsi silkės kaina?
– Praėjusiais metais silkę pardavinėjome po 5,9 euro, dabar – po šešis eurus. Jei vasarą per savaitę parduodame tris–keturis kubilus silkės, tai šventiniu laikotarpiu – apie 100 kubilų. Tai sudaro apie 800–900 kg.
– Kokia žuvis per šventes populiariausia? Pirmoje vietoje išlieka karpis – Kūčių simbolis. Antroje vietoje – jūrinė lydeka, trečioje – menkės filė.
– Žmonės vis rečiau perka žuvį su kaulais, dažniausiai renkasi filė – karpio, starkio, lydekos.
– Labiausiai šiemet pabrango skumbrė – dar vasaros pabaigoje jos kilogramas kainavo apie aštuonis eurus, dabar – apie septyniolika eurų. Kodėl taip nutiko?
– Mažėja kvotos, o paklausa didėja, todėl kyla ir kainos.
– Kiek šiemet vidutiniškai kainuoja šventinis žuvies krepšelis?
– Viskas priklauso nuo pasirinkimo. Vieni apsiriboja silkėmis už penkiolika–dvidešimt eurų, kiti perka daugiau ir sumoka apie 50–60 eurų, o būna atvejų, kai pirkėjai išleidžia ir kelis šimtus eurų.
