Šadžius dėl mokesčių reformos korekcijų: būtų nesolidu

R. Šadžius pirmą kartą atvyko į Prezidentūrą su palyda – iš buvusio premjero Gintauto Palucko laikinai paveldėjęs apsaugą ir kortežą. Dabar jis ne tik laikinasis finansų ministras, bet ir laikinasis premjeras. Tą pabrėžia ir pats.
„Turėjau garbės kaip laikinasis šalies ministras pirmininkas“, – sakė jis.
Tačiau kai dėl naujųjų pareigų teiraujasi prezidentas, panašu, net kiek pasimeta. Rudens sesijoje Seimas turėtų patvirtinti valstybės biudžetą trejiems metams.
„Valstybės valdymas eina savo vaga“, – tikino R. Šadžius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tiesa, iš ko didins, pavyzdžiui, pensijas, dar nesugalvojo. Į koaliciją pretenduojant „valstiečiams“, atsirado vilties, kad į Seimą grįžti galėtų jau priimta mokesčių reforma. Ją keisti – viena iš „valstiečių“ sąlygų.
„Tiek sprendimai, susiję su nekilnojamojo turto verčių įšaldymu, kad nedidėtų mokesčiai nuolat indeksuojant NT vertes, vadovaujantis kitų šalių praktika. Tikrai bus siūlymų ir dėl lengvatų“, – teigė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga.
Ir kiti „valstiečių“ frakcijai priklausantys Seimo nariai, taip pat Lenkų rinkimų akcijos bei nepartiniai, mano, kad socdemai dėl mokesčių pridarė klaidų. Tad daug kas priklausys nuo to, kiek bus pasiryžę nuo priimtos reformos atsitraukti.
„Mūsų manymu, tai tikrai kelia rizikų ir verslams, ir tam geram augimui, kurį Lietuva tikrai turėjo“, – kalbėjo A. Veryga.
Mokesčių reforma tiek kartų keitė pavidalus, kad ir patiems valdantiesiems nebeaišku, kas iš jos išėjo. Siekta įvesti visuotinį nekilnojamojo turto mokestį. Vietoje to biudžete atsirado skylė, o turtingiausi mokės mažiau.
„Tai, kas padaryta, tikrai garbės mums nedaro. Po metų, kai pradės veikti priimti įstatymai, turtingi taps dar turtingesni, o vargšai liks tokioje pačioje vietoje“, – aiškino Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Papildomai apmokestinti visi dirbantys, įvestas 25 proc. GPM tarifas. Siekta sumažinti skirtumą tarp sumokamų mokesčių, bet, naikinant privilegijas, paskutinę minutę išimtis padaryta ūkininkams.
„Padarėme galimybę visiems tapti žemės ūkio produktų gamintojais ir mokesčių nemokėtojais“, – kalbėjo A. Sysas.
Įstatymas toks kreivas, kad leistų mažesnį gyventojų pajamų mokestį mokėti tiesiog visiems, išsiėmusiems ūkininko pažymėjimą.
„Labai impulsyviai, be jokio ekspertinio indėlio priimta, ir ji kelia rimtų problemų taikant“, – tvirtino R. Šadžius.
Anot jo, tai būtina taisyti, bet šis įstatymas – vienintelis, kuris dar turėtų šansų grįžti į Seimo salę. Neva visa kita atsukti jau per vėlu.
Tai neatrodo solidu.
„Tai neatrodo solidu. Beje, tai ne vien valstybės pozicija. Verslo organizacijos nebuvo 100 proc. patenkintos pakeitimais, bet jos supranta, kad mokesčių sistemos stabilumas taip pat yra didžiulė vertybė“, – tikino R. Šadžius.
Finansų ministerija nepaisė ekspertų perspėjimų, kad dėl pakeistų mokesčių trauksis ekonomika. Dabar nori pažiūrėti, kas bus.
„Teisinga taktika būtų gyventi su pakeitimais, kurie yra, pasižiūrėti, kaip jie veikia. Girdėjome visokių prognozių, kad šalies ūkis grius, su kuo kategoriškai nesutinku, bet tokios prognozės yra, ir pažiūrėsime, kaip nutiks iš tikrųjų“, – sakė R. Šadžius.
Socdemai įvarė save į kampą. Jei mokesčių reformos nekeis, gali nubyrėti koalicijos partneriai. Jei keis – nubyrės 400 milijonų iš europinių fondų dėl neįvykdytų rodiklių.
Be penkių minučių premjerė Inga Ruginienė LNK žinioms perdavė, kad aiškesnį vaizdą matys kitą savaitę. Jei liktų finansų ministru, R. Šadžius būtų jos dešinioji ranka.
„Darbus planavau visai kadencijai, ir jeigu gaučiau naujosios premjerės pakvietimą, man būtų didelė garbė dirbti jos komandoje“, – teigė R. Šadžius.
Tačiau I. Ruginienės ir R. Šadžiaus požiūriai ne kartą išsiskyrė. Kai R. Šadžius siekė nubraukti lengvatą šildymui, I. Ruginienė siūlė ją didinti. Turėjo priešingas vizijas ir dėl antros pensijų pakopos.
„Nesutarimus, kuriuos vardijate, gal analizuokite patys – tokių nepamenu“, – tikino R. Šadžius.
I. Ruginienė sako, kad turi bent po kelis kandidatus į kiekvieno ministro portfelį. Ar ją tvirtinti premjere, Seimas apsispręs ketvirtadienį.
