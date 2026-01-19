Šaltiniai: Rimantas Šadžius pralaimėjo rinkimus į ECB pirmininko pavaduoto postą

Pasak BNS šaltinių Briuselyje, Lietuvos ir Estijos kandidatai pasitraukė surinkę mažiausiai balsų, o likus keturiems kandidatams balsavimas ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryboje vyksta toliau.
R. Šadžius buvo vienas iš šešių kandidatų į šią poziciją. Stebėtojai spėjo, kad šįkart ją turėtų užimti atstovas iš Vidurio ir Rytų Europos.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sekmadienį sakė, kad jo pirmtakas yra stiprus kandidatas į šį postą, nenusileidžia kitiems kandidatams, o kiti finansų ministrai, anot jo, R. Šadžių vertino kaip stiprų, patyrusį kandidatą.
Pats R. Šadžius anksčiau sakė tikintis, jog jo žinios gali būti sėkmingai panaudotos ECB veikloje.
R. Šadžius finansų ministru dirbo 2007–2008, 2012–2016 ir 2024–2025 metais. Pernai rugsėjį premjere tapus Ingai Ruginienei jis nebuvo pakviestas tęsti darbo Vyriausybėje, o jį pakeitė iki tol viceministru dirbęs K. Vaitiekūnas.
2016–2022 metais R. Šadžius buvo Europos Audito Rūmų nariu, specializavosi ES bankų ir finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir ekonominės valdysenos srityse.
Estijos kandidatas buvo šalies centrinio banko vadovas Madis Miulleris (Miuleris), Latvijos – centrinio banko vadovas Martinis Kazakas, kurį, pasak „Reuters“, Europos Parlamento komitetas įvardijo kaip vieną iš jo pageidaujamų kandidatų.
Tarp pretendentų – Kroatijos centrinio banko vadovas Borisas Vujčičius, Suomijos – buvęs Europos Komisijos viceprezidentas Olli Rehnas (Oli Renas), Portugalijos – buvęs šalies finansų ministras ir Euro grupės vadovas Mario Centeno.
