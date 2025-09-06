„Scope Ratings“ po ketverių metų pagerino Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingą

Paskutinį kartą „Scope Ratings“ Lietuvos reitingą buvo pakėlę 2021 metais.
Pasak agentūros ekspertų, Lietuvos kredito reitingo padidinimą lėmė tvarus šalies ekonomikos augimas, atsparumas išorės veiksniams ir stabilios fiskalinės perspektyvos.
„Scope Ratings“ analitikai savo pranešime išskiria ir vieną mažiausių euro zonoje turimą valstybės skolos lygį, dideles Europos Sąjungos viešąsias investicijas.
„Suteiktas aukštesnis reitingas stiprina mūsų šalies patikimumą tarptautinėse rinkose, tačiau kartu įpareigoja išlaikyti finansinę drausmę ir tęsti atsakingą ekonominę politiką“, – pranešime spaudai sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.
„Scope Ratings“ ekspertai atkreipia dėmesį, kad pagrindinėmis rizikomis išlieka pažeidžiamumas išorės sukrėtimams, atsižvelgiant į nedidelę Lietuvos ekonomiką, vis dar palyginti vidutinį pajamų lygį bei turimas sienas su Rusija bei Baltarusija.
Tarp rizikų taip pat įvardijamos nepalankios demografinės tendencijos ir dideli gynybos išlaidų įsipareigojimai, kurie lems ilgalaikį spaudimą fiskalinei trajektorijai.
