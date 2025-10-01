Seimas atmetė siūlymą: šios reklamos neribos

Tokioms Reklamos įstatymo pataisoms po pateikimo pritarė 22 Seimo nariai, dar 55 balsavo prieš, o 37 susilaikė.
Jų rengėjas, „Nemuno aušros“ parlamentaras Karolis Neimantas sakė, kad visuomenėje auga „nesveiko ar net žalingo“ maisto vartojimas, o tai neigiamai veikia fizinę ir psichologinę žmonių sveikatą.
„Negalime nepastebėti didėjančio nesveiko ir žalingo maisto vartojimu. Maisto produktai su daug cukraus, druskos, riebalų, konservantų tiesiogiai daro įtaką žmonių sveikatai, psichologinei būklei bei savijautai“, – Seime antradienį sakė K. Neimantas.
Jis siūlė leisti tokią reklamą tik nuo vėlaus vakaro iki ankstyvo ryto bei tik 100 metrų atstumu nuo maitinimo įstaigų.
Pasak politiko, reklama daro tiesioginę įtaką žmonių pasirinkimams, todėl ribojimas būtų skatinęs vartotojus rinktis sveikesnius produktus ir labiau rūpintis savo sveikata.
Parlamentaras siūlė nesveiko maisto reklamą televizijoje, internete, informaciniuose stenduose ir per kitus sklaidos kanalus riboti nuo 7 val. ryto iki 21 val. vakaro. Anot parlamentaro, toks laiko intervalas pasirinktas siekiant, kad kuo mažiau šio maisto reklamos nepamatytų vaikai.
Be to, jis siūlė, kad fizinė reklama negalėtų būti nutolusi toliau nei 100 metrų nuo nesveiko maisto restoranų.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai Bronis Ropė ir Rimas Jonas Jankūnas bei liberalas Simonas Gentvilas pasigedo aiškios apibrėžties, koks maistas konkrečiai laikomas nesveiku.
„Iniciatorius rodo kažkuriuos terminus, kurie iš Pasaulio sveikatos organizacijos ar kitur, bet jie nėra mūsų įstatymuose aprašyti“, – sakė S. Gentvilas.
K. Neimantas savo ruožtu siūlė pasiremti užsienyje įtvirtintai praktikai bei teigė, jog konkrečią apibrėžtį turėtų suformuluoti Vyriausybė.
Savo ruožtu konservatorė Daiva Ulbinaitė pabrėžė, kad dėl draudimo dalies reklamos pajamų būtų netekusi žiniasklaida: „Gyvename informacinio karo sąlygomis ir kalbame apie žiniasklaidos stiprinimą. Pasiūlymas gerokai silpnina žiniasklaidą.“
