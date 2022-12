Seimas: darbdaviai privalės suteikti darbuotojams laisvadienius savišvietai

Tai turėtų būti numatyta kolektyvinėse sutartyse arba šalių sutarimu. Jeigu tokios sutarties nebūtų, darbdavys vis tiek privalės išleisti darbuotoją į savišvietos mokslus tų dienų neapmokant.

Už tokią Darbo kodekso pataisą ketvirtadienį balsavo 106 Seimo nariai, prieš buvo trys, o 12 susilaikė.

Dabar Darbo kodekse numatyta, kad atostogos savišvietai gali būti suteikiamos tik už mokymąsi pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, tačiau ignoruojami norintieji kelti kvalifikaciją ar tobulėti savarankiškai.

Per diskusijas dėl pataisų vieni parlamentarai pakeitimus vadino gerais, o kiti juos kritikavo, įspėdami, kad žmonės tokiomis atostogomis naudosis ne tik kelti profesinę kvalifikaciją, o jas išnaudos nei su darbu, nei su profesija nieko bendro neturinčiais klausimais.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas Tomas Tomilinas įsitikinęs, kad reikia daryti daug daugiau dėl to, kad mokymosi visą gyvenimą rodikliai Lietuvoje gerėtų.

„Jie yra labai labai prasti, nepaisant to, kad esame investavę jau šimtus milijonų, jeigu ne milijardą Europos Sąjungos lėšų į įvairiausius paskatinimus, kaip tuos žmones paskatinti tobulinti savo profesines, bet taip pat ir bendrąsias kompetencijas“, – per projekto svarstymą teigė T. Tomilinas.

Pasak jo, darbuotojus taip pat reikia mokyti teisingai streikuoti, kovoti dėl savo atlyginimų, suprasti, kaip veikia valstybės sistemos, politinės partijos.

Tuo metu parlamentaras Remigijus Žemaitaitis mano, kad prievolė darbdaviams išleisti darbuotojus mokytis savišvietai gali pakenkti įmonei.

„Jeigu įmonė, užsiima gamyba, o atėjęs darbuotojas sako: man rytoj yra savišvietos, saviugdos, kursai, mokymai (...). Kas tokiu atveju eis jo pareigas arba jo darbą atliks? Pamainos viršininkas, darbuotojas, įstaigos vadovas ar dar kuris nors žmogus, kuris yra atsakingas už tai, bus priverstas ieškoti pamainą tam žmogui. Kad jis surastų pamainą tam žmogui, jis turi turėti budintį darbuotoją. (...) Tai reiškia, kad įmonei atsiranda papildomi kaštai“, – svarstė R. Žemaitaitis, prognozuojantis, kad šios išlaidos bus įtrauktos į paslaugų ar prekių kainą.

Jis neatmetė ir piktnaudžiavimų galimybės, nes, pasak jo, darbuotojai gali eiti į kursus, kurie nesusiję su jų darbu ar profesija. Be to, jis pasigedo informacijos, ar per penkias darbdavio suteiktas nemokamas dienas savišvietai, darbuotojas bus socialiai draudžiamas.