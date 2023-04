Seimas imasi kaitinamojo tabako gaminių prieinamumo griežtinimo

To reikalauja Europos Komisijos direktyva – ribojimais siekiama mažinti šių gaminių vartojimą Europos Sąjungoje. Ribojimus Lietuva turi priimti iki liepos 23-osios.

Vyriausybė siūlo uždrausti prekiauti pridėtinio kvapo ar skonio kaitinamojo tabako gaminiais, kurių bet kokiuose komponentuose, pavyzdžiui, filtruose, popieriuje, pakuotėse, kapsulėse yra kvapiųjų medžiagų, leidžiančių pakeisti kvapo ar skonio stiprumą ar jų dūmo sodrumą.

Toks reikalavimas jau taikomas cigaretėms ir joms sukti skirtam tabakui, bet kaitinamojo tabako gaminiams šis kvapų ir skonių draudimas negalioja.

Be to, siūloma panaikinti išimtį, kad rūkomieji kaitinamojo tabako gaminiai gali būti be įspėjimo apie galimą žalą sveikatai. Tačiau bedūmiuose gaminiuose toks įspėjimas turės išlikti.

„Valstietis“ Aurelijus Veryga siūlė suvienodinti žymėjimą abiem šių gaminių rūšims – ir rūkomiesiems, ir bedūmiams.

Siekis griežčiau reglamentuoti kaitinamojo tabako naudojimą numatytas ir Vyriausybės darbų, kurie bus teikiami parlamento pavasario sesijoje, programoje.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, didmeninė prekyba kaitinamuoju tabaku pernai didėjo 27,3 proc.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pernai atliktas tyrimas parodė, kad veiksniai, nulėmę pasirinkimą pradėti vartoti elektronines cigaretes arba kaitinamojo tabako gaminius, buvo draugų, kolegų ar kitų asmenų, kurie rūkė naujoviškus bedūmius kaitinamojo tabako gaminius, pavyzdys (30,6 proc.) ir galimybė įsigyti įvairių skonių ir kvapų gaminius (28,3 proc.).