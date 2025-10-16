Seimas leido ILTE investuoti laisviau, nemokėti dividendų

Už tai numatančias Vyriausybės atneštas Nacionalinio plėtros banko įstatymo pataisas balsavo 96 parlamentarai, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.
Finansų ministerijos teigimu, pakeitimai leis ILTE investuoti į pelningesnius instrumentus, t. y., ne tik finansuojamas Europos Sąjungos, bet ir savo vykdomas finansines priemones.
Be to, ILTE pelnas nebūtų išmokamas dividendams, o paliekamas rezerve.
Buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius rugsėjį teikdamas pataisas Seime sakė, kad dividendų nereikėtų mokėti, kol ILTE nesuformuos tinkamo įstatinio kapitalo – apie 800 mln. eurų.
Pataisomis taip pat nustatyta, kad visos ILTE akcijos išliktų valstybės rankose.
Pastabų ILTE yra išsakiusi ir Valstybės kontrolė, nurodžiusi, kad laikinai laisvas lėšas bankas investuoja tik į terminuotus indėlius ar Vyriausybės vertybinius popierius, kurių pelningumas yra labai mažas.
Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui iki 2027 metų padidinti ILTE įstatinį kapitalą 150 mln. eurų iki 353 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų. Neseniai jis padidintas iki 50 mln. eurų iki 253 mln. eurų.
