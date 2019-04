Seimas sutiko krizės tyrimo išvadų pateikimą nukelti iki spalio

„Už“ balsavo 58, „prieš“ – 29, susilaikė 6 Seimo nariai.

Parlamentaras konservatorius Mykolas Majauskas sakė, kad nėra prasmės tęsti komisijos darbą, nes, jo teigimu, laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas Stasys Jakeliūnas yra šališkas ir, pasak M. Majausko, yra vedamas asmeninių nuoskaudų.

„Matome, kad šios krizės tyrėjas, komisijos pirmininkas, kuris ir teisėjo vaidmenį atlieka, turi išankstinę nuomonę ir ją yra išsakęs. Tyrimo komisiją galima traktuoti kaip instrumentą pagrįsti išankstinę pirmininko nuomonę“, – sakė M. Majauskas.

Tuo metu S. Jakeliūnas sakė, kad termino nukėlimas leis tyrimą atlikti kokybiškai.

„Priminsiu, kad tokie tyrimai buvo atlikti daugelyje valstybių. (...) Slovėnijoje jis truko daugiau kaip 4 metus, todėl tyrimo pratęsimas, įvertinus visas aplinkybes, informaciją ir kad mes nenorime su tyrimo išvadomis dalyvauti rinkimų kampanijoje, yra pakankamas argumentas, kad tyrimas būtų atliktas kokybiškai, ir tada jo išvados pateiktos Seimui“, – sakė S. Jakeliūnas.

ELTA primena, kad tyrimą atliekančios laikinosios komisijos pirmininkas Stasys Jakeliūnas praėjusią savaitę surengė spaudos konferenciją, kurioje sakė, kad Lietuvos bankas (LB) netinkamai bendradarbiavimo su tyrimą atliekančia laikinąja komisija.

Be to, S. Jakeliūno teigimu, LB, prižiūrėdamas finansų sektorių, per krizę esą neužtikrino, kad skolinęsi žmonės nepermokėtų dėl manipuliacijų VILIBOR indeksu, keičiant paskolų sutartis iš litų į eurus.

Pasak S. Jakeliūno, pernai Biudžeto ir finansų komitetas kreipėsi į Lietuvos banką, klausdamas, ar buvo atlikti tyrimai dėl VILIBOR per krizę, o šiemet sausį gautas atsakymas, kad VILIBOR atitiko tuometinę tarptautinę praktiką. Dabar paaiškėjo, kad 2012 metais surašė pažymą, kurioje kalbėta apie galimas gyventojų „permokas“. S. Jakeliūno teigimu, Lietuvos banko vadovybė sąmoningai nuslėpė informaciją, kuri gali turėti esminės įtakos krizės supratimui ir gyventojų patirtos žalos įvertinimui.

Tuo metu LB teigė, kad tai tebuvo vidaus diskusijoms skirtas darbinis dokumentas, o jame atspindima nuomonė nebūtinai yra oficiali Lietuvos banko nuomonė.

Trečiadienį po BFK posėdžio S. Jakeliūnas sakė, kad komisija nori, jog Lietuvos bankas (LB) oficialiai pateiktų minėtą 2012 metų spalio pažymą. Jis taip pat sakė manantis, kad galimai klaidinamos informacijos pateikimas gali būti LB valdybos pirmininko Vito Vasiliausko atsakomybė.

Pats V. Vasiliauskas Eltai sakė galvojantis apie susirašinėjimo su S. Jakeliūnu paviešinimą. S. Jakeliūnas tvirtino dėl to nesijaudinantis.

Lietuvos bankas yra paraginęs S. Jakeliūną kuo skubiau pateikti atsakingoms institucijoms informaciją dėl galimo Lietuvos bankų manipuliavimo VILIBOR kotiruotėmis, apie kurį jis pasisakė viešai. S. Jakeliūnas tokius Lietuvos banko veiksmus sakė vertinantis kaip kišimąsi į Seimo darbą.

Tuo metu ministras pirmininkas Saulius Skvernelis trečiadienį sakė, kad Ministrų Kabinetas tarpinstituciniame pasitarime pirmadienį svarstys, ką toliau daryti dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos teikiamos informacijos. Pasak premjero, kol kas apie konkrečią instituciją, į kurią gali būti kreiptasi, nekalbama. Anksčiau buvo minėta, kad gali būti kreipiamasi į Generalinę prokuratūrą.