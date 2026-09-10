Seimas svarstys, ar leisti ekstremalių situacijų metu skubiai prašyti kitų šalių pagalbos

Seimas ėmėsi svarstyti tokias Energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisas, parengtas po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. vartotojų.
„Manau, kad šitie įvykiai parodė, kad didelio masto stichinių reiškinių sukeltų padarinių šalinimui yra reikalinga operatyviai pasiekti kaimyninių šalių elektros tinklų operatorių pagalbą, ko pagal dabartinius įstatymus negalime daryti“, – pristatydamas pataisas ketvirtadienį Seime sakė jų iniciatorius Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Algirdas Butkevičius.
Joms po pateikimo pritarta bendru sutarimu, pataisos bus svarstomos skubos tvarka.
Jei pakeitimai bus priimti, ESO ar kiti operatoriai galės pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų.
Pataisas parengusi grupė socialdemokratų ir „Vardan Lietuvos“ parlamentarų pabrėžia, kad Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybes greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas.
Dalis parlamentarų vis dėlto pabrėžė, kad prioritetas turi būti teikiamas Lietuvos bendrovėms, kurios yra pajėgios šalinti audringų orų padarinius.
„Įstatymas tobulintinas, turime pasitelkti savo (Lietuvos įmones – BNS), (...) o ne kitų valstybių valstybines įmones. Mūsų mokesčių mokėtojų pinigai iškeliaus į užsienį, kad galėtume suvaldyti ekstremalią situaciją, kai (...) tos pačios (elektros – BNS) linijos teritorijoje stovi visa įranga, su kuria galėtų lietuviai suremontuoti“, – Seimo posėdyje kalbėjo „valstietis“ Eimantas Kirkutis.
A. Butkevičiaus teigimu, Latvija ir Lenkija turi panašius įstatymus, kurie leido sparčiau atlikti darbus ir pašalinti rugpjūčio audros padarinius, tuo metu Lietuvos įmonės neturi pakankamai pajėgumų greitai susitvarkyti.
Iniciatorių teigimu, leisti sparčiau pasitelkti kitų ES šalių energetikos bendroves būtina, nes audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių padarinių vieninteliam ESO yra sudėtinga.
„Kaimyninių valstybių operatoriai gali nedelsiant suteikti papildomus žmogiškuosius ir techninius pajėgumus padariniams šalinti“, – teigia iniciatoriai.
Anot jų, tokia praktika yra įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams.
ESO duomenimis, ketvirtadienio rytą elektros dar neturėjo apie 220 vartotojų.
Pataisas toliau svarstys Energetikos ir darnios plėtros bei Ekonomikos ir inovacijų komitetai rugsėjo 15 dieną.
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