Šių metų finansavimą Smiltynės perkėlai siūloma didinti 0,56 mln. eurų

Sprendimą dėl to Vyriausybė turėtų priimti trečiadienį.
Ministerijos skaičiavimais, šiemet šioms kompensacijoms reikės 5,7 mln. eurų, įskaitant ir 1,9 mln. eurų skolą už 2024 metus. Dabar Smiltynės perkėlai numatytas finansavimas siekia 3,25 mln. eurų.
Pasak ministerijos 0,56 mln. eurų KPPP lėšų atsilaisvino, Transporto kompetencijų agentūrai šiemet planuojant sutaupyti 0,2 mln. eurų, o Susisiekimo ministerijai – 0,3 mln. eurų.
Dar 29 tūkst. eurų ketina sutaupyti Centrinė projektų valdymo agentūra, 31 tūkst. eurų – Lietuvos transporto saugos administracija.
KPPP 2025 metų biudžetas siekia apie 583 mln. eurų.
Susisiekimo ministerija valdo 98,99 proc. Smiltynės perkėlos akcijų.
(be temos)