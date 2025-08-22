 Siūlo didinti vaikų išlaikymo išmoką

2025-08-22 07:29
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo 59 eurais – nuo 126 iki 185 eurų – padidinti maksimalią vaikų išlaikymo išmoką, mokamą, kai vaikas neturi vieno iš tėvų.

Siūlo didinti vaikų išlaikymo išmoką / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Ministerijos parengtos Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo pataisos numato, kad tokios išmokos lubos augtų nuo 1,8 iki 2,5 bazinės socialinės išmokos (BSI). BSI nuo 2026 metų sausio turėtų didėti nuo 70 iki 74 eurų.

SADM sako, kad didinant šią išmoką būtų mažinama skurdo rizika, užtikrinami vaikų poreikiai nepilnose, išsituokusiose šeimose.

SADM skaičiuoja, kad padidinus išmoką kasmet reikės po 10,7 mln. eurų papildomų valstybės lėšų.

2026 metais joms dabar planuojama skirti 25 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Pernai išmokėta 20,17 mln. eurų.   

„Sodros“ duomenimis, rugpjūtį šias išmokas gavo apie 17 tūkst. gyventojų. Vidutinis jos dydis – 121 euras.

Pataisoms turės pritarti Vyriausybė, o vėliau svarstys Seimas. 

