Siūlymas: gyventojams pasistatyti nedidelę priedangą – paprastesnės sąlygos

Tai numatančias Statybos įstatymo pataisas įregistravo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai Simonas Gentvilas ir Viktoras Pranckietis kartu su kitais frakcijos kolegomis.
Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra ne didesnis kaip 50 kv. m, o aukštis virš žemės paviršiaus ne didesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose.
Projektu siekiama skatinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, didinti civilinės saugos priemonių prieinamumą. Kaip Eltai sakė V. Pranckietis, pasiūlytas reguliavimas leis gyventojams savo lėšomis greičiau įsirengti nedidelę apsauginę priedangą.
„Kaimiškose vietovėse gyvenantys žmonės dažnai neturi greitos prieigos prie viešųjų priedangų ar kolektyvinės apsaugos statinių, todėl galimybė operatyviai įsirengti individualią priedangą yra itin svarbi“, – sako projekto rengėjai.
Jų teigimu, pastaraisiais metais pasikeitusi geopolitinė situacija regione, Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, didėjanti hibridinių ir karinių grėsmių rizika bei gyventojams siunčiami perspėjimai dėl oro pavojaus rodo būtinybę užtikrinti efektyvesnį pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.
„Lietuvoje vis dažniau organizuojamos civilinės saugos pratybos, aktyvuojamos perspėjimo sistemos, o gyventojai skatinami pasirūpinti individualiu pasirengimu krizėms. Atsižvelgiant į tai, valstybė turi sudaryti kuo mažiau administracinių kliūčių gyventojams įsirengti minimalią apsaugos infrastruktūrą savo valdose, ypač kaimiškose vietovėse, kur kolektyvinės apsaugos infrastruktūra yra ribota arba sunkiau pasiekiama“, – dokumento aiškinamajame rašte sako S. Gentvilas ir V. Pranckietis.
Šiuo metu Statybos įstatyme individuali priedanga nėra aiškiai priskirta prie nesudėtingo statinio kategorijos.
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