Skvernelis rėžė: čia yra žmonių kvailinimas

„Oi, tikrai apie tai nekalbėsime, apie mokesčių didėjimą nekalbėsime“, – teigė I. Ruginienė.
Premjerė – už mokesčių ramybę, bet naujas finansų ministras – už lankstumą. Sako: mokesčių didinimo kelias nėra visiškai uždarytas.
„Duoti pažadų, kad mokesčių tarifai niekaip nesikeis, tikrai nesiryžtame“, – sakė paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Po didelės mokesčių pertvarkos Vyriausybė žadėjo – naujų mokesčių nebebus. Tačiau dabar iš ministro lūpų skamba nežinia, kur pakryps ekonomika.
„Niekas negali konkrečiai prognozuoti situacijos, kurioje visas pasaulis atsidūręs“, – aiškino K. Vaitiekūnas.
„Tai reiškia tai, kad gali būti force majeure. Įsirašyti nuostatą, kad nejudinsime, nors gyvenimas keičiasi, būtų nelogiška“, – nurodė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas (LSDP) Algirdas Sysas.
Vyriausybės programoje jau nugulė „dovanėlė“ bankams – iki šiol daugumai negirdėtas finansinio stabilumo mokestis.
„Nesiderina man finansinio stabilumo ir mokestis“, – šnekėjo Seimo narys (DFVL) Saulius Skvernelis.
„Kad ir kas tai bus, jis turės padėti kapitalo rinkos plėtrai, o ne ją stabdyti“, – pabrėžė paskirtasis finansų ministras.
Pavadinimas jau yra, nors mokesčio detalės dar neištobulintos.
„Viena vertus, pasakoma A, kad nebus nauji mokesčiai įvedami, tada pasakoma: galbūt svarstomas vieno kito mokesčio įvedimas“, – „Žinių radijui“ teigė „Luminor“ vyr. ekonomistas Žygimantas Mauricas.
Vien sostine ir bankais valdžia neapsiribos. Taisys spragas ir kaimuose – nori sugriežtinti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą žemdirbiams.
„Ten trūksta aiškumo, ta lengvata turi galioti tik ūkininkams, toms pajamoms, kurios gautos iš žemės ūkio veiklos“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
Verslas prašo nuspėjamumo ir laikytis pažado po reformos nebeblizginti mokesčių.
„Mes puikiai suprantame, kad dabar trūksta investicijų. Tą rodo visi skaičiai – dešimtimis kartų sumažėjo investicijos ir prieiga prie kapitalo prasta dėka to, kad vietinių investicijų mažai“, – nurodė Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.
Bet mažai džiaugsmo lieka ir gyventojams. Pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šviežiems vaisiams, daržovėms ir uogoms nebus.
„Manau, ne žmonės apsidžiaugtų, o prekybos tinklai apsidžiaugtų, nes kiek turime pavyzdžių, PVM lengvatos kainose produktų neatsispindi“, – šnekėjo K. Vaitiekūnas.
Toliau brangs ir benzinas, nes valdžia kuriam laikui žada stabdyti tik dyzelino akcizų tarifų kėlimą.
„Kaip matote, benzinas ir taip 10 centų pigesnis, jo vartojimas auga. Visa logika sako – nėra prasmės tą akcizą peržiūrėti“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Čia yra žmonių kvailinimas nuo pat pirmos dienos, kada ponia Blinkevičiūtė pasakė, kad premjerė ji bus, o paskui nebuvo.
S. Skvernelis sako – vyksta žodžių žaismas. Naujų mokesčių nebus, bet didės esami.
„Čia yra žmonių kvailinimas nuo pat pirmos dienos, kada ponia Blinkevičiūtė pasakė, kad premjerė ji bus, o paskui nebuvo. Tai tas ir tęsiasi“, – tvirtino S. Skvernelis.
A. Sysas akcentuoja – viskas paaiškės sudėjus kitų metų valstybės poreikius ir pajamas.
„Viską sudėjus ir padalinus, pamatysime – užtenka, neužtenka, ką reikėtų keisti, ką reikėtų daryti“, – nurodė A. Sysas.
O čia ambicinga užduotis – reikės padidinti finansavimą gynybai ir kartu suvaldyti biudžeto deficitą.
„Kol kas „Nemuno aušra“ pasisakiusi – iki kadencijos pabaigos jokių naujų mokesčių, nes tikrai mes priėmėme daug naujų mokesčių, kurie dar tik įsigalios. Jeigu gynybai ateitų toks momentas, kad neturime pasirinkimo, tikrai mes kalbėsime“, – nurodė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys („Nemuno aušra“) Robertas Puchovičius.
Finansų ministerija prognozuoja, kitąmet BVP augs 3 procentais, atlyginimai – 7, bet biudžeto deficitas jau pasiekė savo ribą.
„Tas nestabilumas gali privesti prie to, kad esant reikalui priimti reikalingus sprendimus, užtikrinant tvarumą, ekonomikos augimą, tie sprendimai gali būti nepriimami“, – „Žinių radijui“ teigė Ž. Mauricas.
Seimo nariai akcentuoja – mokesčių sistema dar turi spragų ir be esamų mokesčių didinimo. Reikia peržiūrėti, kaip apskaitomas pridėtinės vertės mokestis.
„Pavyzdžiui, grožio paslaugos, daržovių pardavimas kioskuose – ne bobutės, o pastovūs kioskai – dažniausiai neturi net kasos aparatų. Apskaitą turime pradėti daryti“, – kalbėjo A. Sysas.
Po priimtų mokesčių pakeitimų kitąmet į valstybės ir savivaldybių biudžetus papildomai bus surinkta 280 milijonų, o 2027 metais – 550 milijonų eurų.
