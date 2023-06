„Sodros“ atstovė: dalyvauti pensijų kaupime šiemet atsisakė beveik 30 tūkst. gyventojų

„Iš tų, kurie kažkokį veiksmą atlieka, tai jie dažniausiai atsisako (dalyvauti pensijų kaupime – BNS). (...) Tokių atsisakiusių iš 68 tūkstančių įtrauktųjų yra beveik 30 tūkstančių“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė M. Kozič.

Pasak „Sodros“ atstovės, pensijų kaupimo bendrovę šiemet keitė keletas tūkstančių gyventojų.

Pensijų kaupimo įstatymas numato, kad žmonės įtraukiami į kaupimą kas trejus metus, kol jiems sukaks 40 metų. Šiemet į kaupimą pakartotinai įtraukti 2020 metais jame nepanorę dalyvauti gyventojai.

Į kaupimą automatiškai įtraukti žmonės gali atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime – apie tai jie turi raštu pranešti „Sodrai“ iki liepos. Nepranešę „Sodrai“ apie atsisakymą dalyvauti pensijų kaupime gyventojai nuo liepos automatiškai taps jo dalyviais.

Visuomenėje kilus diskusijoms dėl automatinio įtraukimo į antrąją pensijų sistemos pakopą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kovą pasiūlė numatyti lankstesnes sąlygas naujai į antros pakopos pensijų fondus įtrauktiems žmonėms – atsisakę dalyvauti pensijų kaupime jie pakartotinai būtų kviečiami tik vieną kartą, be to, per pirmus tris mėnesius jie galėtų nuspręsti pasitraukti iš sistemos.